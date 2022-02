I söndags meddelade Troja-Ljungby att Måns Hansson lämnar klubben.

Nu står det klart att han fortsätter säsongen i Kristianstad.

Kristianstad stärker upp backsidan ytterligare.

Efter att i går ha presenterat Roope Laavainen står det nu klart att ytterligare en högerskytt förstärker blålinjen hos den hockeyallsvenska tabellfemman.

Via sin hemsida meddelar klubben att Måns Hansson, som i helgen bröt sitt avtal med jumbon Troja-Ljungby, är klar för en återkomst. Hansson spelade i Kristianstad under säsongen 2017/18 samt 18 matcher under säsongen 2018/19.

Hansson lämnade efter att klubben förstärkt med Oscar Eriksson från Skellefteå, samtidigt som Niklas Enberg och August Nilsson är tillbaka i spel efter frånvaro.

Den 23-årige backens kontrakt sträcker sig säsongen ut.

