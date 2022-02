Toronto Maple Leafs öste på mot Vancouver Canucks men fick ändå se sig besegrade.

Detta eftersom att Thatcher Demko storspelade och räddade 51 skott när Canucks vann med 3-2.

– Han är en av de bästa målvakterna i ligan, säger lagkamraten J.T. Miller efteråt.

Den senaste tiden har Toronto Maple Leafs varvat upp rejält och spelat på toppnivå – men mot Vancouver Canucks fick de se sig besegrade trots att de var det bättre laget.

Canucks tog visserligen ledningen med 2-0 i den första perioden men i den andra och tredje perioden var Leafs dominanta – men de lyckades bara sätta två mål medan Vancouver fick in ytterligare en kasse för att vinna med 3-2.

Toronto vann skotten med hela 53-24 men Vancouvers All Star-målvakt Thatcher Demko stod på huvudet och blev den stora matchhjälten genom att rädda 51 skott i segern. Demko utsågs därmed till matchens lirare.

– Jag säger samma sak varje dag, han är en av de bästa målvakterna i ligan. Han höll oss kvar i matchen och såg till att vi kunde ta de två viktiga poängen, säger en av målskyttarna J.T. Miller efteråt.

Demko är därmed endast den andre målvakten den här säsongen att rädda minst 50 skott i en och samma match. Han är även den blott femte målvakten i Canucks historia att rädda minst 50 skott i en match samt endast den andre målvakten i klubbens historia att rädda så många skott i en vinst.

– Det spelar ingen roll vad omständigheterna är, jag försöker alltid bara göra så många räddningar jag kan. I dag var resultatet bra och det är allt som räknas, säger Demko själv ödmjukt efter matchen.

Thatcher Demko (51 saves) became the second goaltender in @Canucks history to record a 50-save win, joining Richard Brodeur (51 on Feb. 10, 1985).#NHLStats: https://t.co/yzrRQjcaHt pic.twitter.com/iVPuepl2XY