Colorado Avalanche är NHL:s poängbästa lag för tillfället.

Nu uppges Denver-laget vara på jakt efter ytterligare förstärkningar.

Enligt Chris Johnston ska “Avs” ha visat intresse för både Claude Giroux och Marc-André Fleury.

Colorado Avalanche rustar för ett långt slutspel.

Denver-laget har varit ett av NHL:s absolut bästa lag de senaste åren, men har haft svårt att leverera i slutspelet. Det vill Avalanches general manager Joe Sakic sätta stopp på.

Inför säsongsavslutningen uppges nu Avalanche vara på jakt efter att förstärka sin redan starka spelartrupp ytterligare – och det är inte med vilka spelare som helst.

Enligt Chris Johnston på TSN ska Avalanche ha visat konkret intresse för Philadelphia Flyers lagkapten Claude Giroux samt den regerande Vezina Trophy-vinnaren Marc-André Fleury. Avalanche ser emellertid inte ut att kunna landa båda veteranerna, utan lyckas man landa en av dem så kommer man av allt att döma inte få plats med den andre.

SITTER PÅ UTGÅENDE KONTRAKT

Enligt CapFriendly har Avalanche i nuläget drygt 900 000 dollar kvar upp till lönetaket, vilket gör att Stanley Cup-utmanaren på ett eller annat sätt måste göra sig av med en väsentlig lönepost för att kunna landa antingen Fleury (lönetaksträff på sju miljoner dollar) eller Giroux (8,275 miljoner dollar).

Giroux, som har spenderat hela sin NHL-karriär i Philadelphia, har ett utgående kontrakt med Flyers. Den 34-årige lagkaptenen ligger på en delad förstaplats i lagets interna poängliga med Cam Atkinson (36 poäng).

Även Fleury är inne på sitt sista år på kontraktet och har tidigare under säsongen kopplats samman med en flytt till just Colorado, för att stärka upp målvaktssidan i Denver-laget. Darcy Kuemper har fått slita ont mellan Avalanches stolpar den här säsongen under tiden som tjeckiske reservmålvakten Pavel Francouz gick skadad.

