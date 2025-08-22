Prenumerera

Jättetalangen utgår från landslagstruppen

Edit Danielsson skulle få chansen att debutera i Damkronorna nästa vecka.
Nu utgår storlöftet från truppen, meddelar förbundet.
I stället får 18-åriga Lovisa Engström chansen att göra debut i A-landslaget.

Edit Danielsson
Edit Danielsson utgår från Damkronornas trupp.
Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Det blir ingen debut i Damkronorna nästa vecka för Edit Danielsson.

Frölundas 17-åriga storlöfte tog plats i Ulf Lundbergs trupp till Euro Hockey Tour-turneringen i Schweiz, men nu meddelar förbundet via ett inlägg på landslagets officiella X-konto att Danielsson utgår från truppen.

MoDo-talangen ersätter

Danielsson ersätts av MoDo-talangen Lovisa Engström, som i stället får chansen att debutera i A-landslaget.

18-åriga Engström spelade 29 matcher i SDHL förra säsongen med MoDo och noterades för nio (7+2) poäng. Danielsson producerade i sin tur 15 poäng (7+8) på 32 grundseriematcher och ytterligare två poäng (0+2) när Frölunda vann SM-guld.

