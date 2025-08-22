Tidigare storlöftet väljer spel i KHL

2014 valdes Michael Dal Colle som femte spelare totalt i NHL-draften.

Efter en säsong i Finland och två år i Tyskland väljer nu den tidigare stortalangen spel i KHL.

Michael Dal Colle vid NHL-draften 2014.

Foto: Matt Slocum/AP/Alamy

Via sin hemsida meddelar den belarusiska KHL-klubben Dinamo Minsk att Michael Dal Colle skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben.

Dal Colle har spenderat de senaste tre säsongerna i Europa, fördelat mellan en säsong i Finland och de två senaste säsongerna i tyska Iserlohn, och har dessförinnan över 100 NHL-matcher på meritlistan.

Draftades före Nylander och Pastrnak

Den 29-årige forwarden kom fram som en stortalang i tonåren och valdes som femte spelare totalt av New York Islanders i NHL-draften 2014, före spelare som William Nylander, David Pastrnak och Dylan Larkin.

Dal Colle NHL-debuterade säsongen 2017/18 och blev ordinarie i Islanders ett par säsonger senare. Genombrottet på NHL-nivå uteblev emellertid och efter 112 NHL-matcher, varav bara en under sin sista säsong, så valde Islanders att ge upp på Dal Colle sommaren 2022.

Under de senaste två säsongerna i Tyskland har Dal Colle varit en produktiv spelare för Iserlohn, där han på 97 matcher producerade 83 poäng.