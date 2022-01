Mika Zibanejad blev inröstad som en av fyra “Last Men In” till All Star-matchen i NHL.

Men svenskstjärnan kan inte delta vid evenemanget av personliga skäl.

Tre svenskar – Victor Hedman, Rasmus Dahlin och Adrian Kempe – är redan klara för All Star-helgen i NHL.

Men det hade kunnat bli någon till då fyra ytterligare spelare skulle röstas in av fansen, en från varje division.

Under tisdagskvällen meddelade NHL vilka fyra det blir som tar de sista platserna. Det blir Troy Terry, Anaheim Ducks – Nazem Kadri, Colorado Avalanche – Steven Stamkos, Tampa Bay Lightning och Mika Zibanejad, New York Rangers.

Samtidigt meddelar NHL att Zibanejad inte kan delta vid All Star-helgen och i stället kommer Jake Guentzel från Pittsburgh Penguins att ersätta.

