Bekräftar: Blir expert i TV4

Oscar Möller är tillbaka inom ishockeyn.
I ett klipp på TV4:s sociala medier bekräftar den tidigare Skellefteå AIK-stjärnan att han blir kanalens nya SHL-expert.
Förra veckan rapporterade Expressen att Oscar Möller kommer att bli ny SHL-expert i TV4 den kommande säsongen.
Nu bekräftar den tidigare Skellefteå AIK-stjärnan uppgifterna i ett videoklipp på TV4:s sociala medier.
– Jag kommer att vara den nya SHL-hockeyn på TV4 i vinter. Jag ser verkligen framemot att få jobba med det härliga hockeygänget och högkvalitativ hockey under hela vintern – och framförallt att få följa en sådan superstjärna som Nicklas Bäckström, säger Möller i klippet.
Möller avslutade officiellt sin hockeykarriär hösten 2024 efter att tidigare ha missat hela säsongen 2023/24 till följd av utmattningssyndrom. Möller spelade 445 matcher i SHL med Skellefteå under sin karriär och samlade på sig 345 poäng. På meritlistan har 36-åringen två SM-guld med Skellefteå samt ett VM-brons med Tre Kronor. Han spelade även OS med Tre Kronor i Pyeongchang 2018.
Flera glada nyheter – snart SHL-premiär och Oscar Möller är ny expert i studion 🤩🔥 pic.twitter.com/Iu8uXyc9MO— TV4 Hockey (@TV4_Hockey) August 26, 2025
