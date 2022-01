TV: Dråpligt självmål av Hagelin

Carl Hagelin bjöd på något som kan komma att bli en klassiker. När Washington förlorade med 3-2 efter straffar stod 33-åringen för ett mål i egen kasse.

– Det (förlusten) lämnar dig med en riktigt dålig smak i munnen, sa Washingtons huvudtränare Peter Laviolette till NHL.com efter matchen.

Matchen mot Minnesota Wild är nog något som både Carl Hagelin och Washington Capitals vill glömma.

Vid ledning 2-0 i den första perioden kom en avvaktande utvisning på Minnesota Wilds Ryan Hartman. Med plockad målvakt och en extra utespelare började Washington snurra i offensiv zon och leta efter ett tredje mål.

Då försökte Carl Hagelin hitta egen back på blålinjen.

🚨 OWN GOAL: Carl Hagelin puts it into his own net on a delayed penalty call. Calen Addison gets credit. #ALLCAPS #MNWild pic.twitter.com/1WNlBv55n1