Minnesota Wild har det mycket kämpigt med skador för tillfället.

Efter matchen mot Boston Bruins tappade de även storstjärnan Kirill Kaprizov samt svenske toppbacken Jonas Brodin.

Den här säsongen har Minnesota Wild varit ett topplag i Central Division och de är ett av de bättre lagen i NHL sett till poängprocent.

Men den senaste tiden har laget haft stora problem med skador och inför matchen mot Boston Bruins saknade de flera spelare bland annat förstemålvakt Cam Talbot, lagkapten Jared Spurgeon och svenske stjärnan Joel Eriksson Ek.

Efter matchen mot Bruins står det nu klart att även storstjärnan Kirill Kaprizov och svenske toppbacken Jonas Brodin också sätts upp på skadelistan.

Brodin, som går mot sin bästa NHL-säsong i karriären efter att ha gjort 16 poäng på 29 matcher, blockerade flera skott i segermatchen mot Boston och det ska ha tagit illa. Enligt Michael Russo, Minnesotainsider för The Athletic, så ska svensken utvärderas av läkarna men den spontana känslan ska vara att det “inte ser bra ut”.

Hearing #mnwild defenseman Jonas Brodin, who blocked a third-period shot from point-blank range, didn’t practice today and is seeing the doc. Doesn’t sound good.



So add Brodin to Kaprizov, Eriksson Ek, Spurgeon, Talbot, Greenway, Bjugstad and Duhaime