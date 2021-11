Troja-Ljungby tvingades klara sig utan sin lagkapten Daniel Karlsson i gårdagens 2–5-förlust mot Vita Hästen. Detta sedan disciplinnämnden inte hunnit ha ett sammanträdande för att ta ett beslut kring huruvida kaptenen skulle stängas av eller inte.

– Jag förstår det inte, säger tränaren Roger Forsberg till Smålänningen.

Under lördagen anmäldes Daniel “Trucken” Karlsson till disciplinnämnden under för en incident som inträffade i fredagens match mot Kristianstad. Under gårdagen ställdes Troja-Ljungby mot Vita Hästen.

Då hade fortfarande inget beslut kring huruvida Troja-kaptenen skulle stängas av eller inte fallit, varpå Hockeyallsvenskan lät meddela att Karlsson är avstängd under pågående utredning.

Det får Troja-Ljungby-tränaren Roger Forsberg att rikta kritik mot disciplinnämndnen.

– Om de kommer fram till att det inte skulle vara någon avstängning, då är det ett jäkligt hårt slag. Jag förstår det inte. Om det nu är så viktiga frågor som ska behandlas så måste de väl för fan kunna sätta ihop ett telefonmöte, titta på saker och ting och ge ett besked, säger Forsberg till Smålänningen.

– Är det anledningen så är det sorgligt. Även om det blir en avstängning kan man åtminstone få ett besked. Om det inte blir en avstängning är det ännu värre. Då har vi tvingats spela utan honom helt i onödan.

Det var i mitten av den andra perioden i fredagens möte med Kristianstad som “Trucken” rev ned bortalagets back Rikard Olsén i ena sarghörnet, varpå han anmäldes till disciplinnämnden för en slewfoot.

Disciplinnämnden har ännu inte fattat något beslut kring huruvida Daniel Karlsson kommer att stängas av vidare eller inte.

