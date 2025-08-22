Svenska stjärnan het på försäsongen – hyllas i USA

Gabriel Landeskog, 32, är uttagen till OS efter flera års frånvaro från hockeyn.

Under försäsongen med Colorado ser han het ut, rapporterar en Colorado Avalanche-journalist.

”Är det någon som vill att säsongen ska starta, så är det självklart Landeskog”, skriver Brennan Vogt på X.

Landeskog firar mål mot Dallas Stars under slutspelet i våras.

Foto: Bildbyrån

Gabriel Landeskog kom tillbaka under slutspelet i våras, när han gjorde sina första matcher sedan Stanley Cup-titeln 2022.

Det han hann visa upp innan säsongen var slut, räckte för att Sam Hallam skulle välja honom till OS-truppen redan i juni.

Då gick Tre Kronor ut med sex namn. Förutom Landeskog togs även Adrian Kempe, William Nylander och Lucas Raymond ut på forwardssidan. Utöver dem togs även backduon Rasmus Dahlin och Victor Hedman ut.

”Jag känner ingen oro”

Det är fortfarande ett bra tag kvar innan hockeysäsongen drar igång borta i Colorado och i Nordamerika överlag. Men den senaste tiden har rapporterna gjort gällande att Landeskog ser het ut. Inte minst på fredagens träning. Därifrån rapporterar Colorado Avalanche-journalisten Brennan Vogt om en het Landeskog.

”Är det någon som vill att säsongen ska starta, så är det självklart Landeskog”, skriver han om svensken som ska ha gjort ett vackert mål i en två mot en situation.

Därefter ska han ha firat vilt.

Utöver det, rapporterar Vogt att Landeskog och lagkamraten Sean Behrens (som spelar för AHL-laget Eagles, kunde åka skridskor utan några som helst problem i dag.

”Om jag inte visste att de hade varit borta i fyra år tillsammans, så hade jag inte kunnat se det på dem”, skriver han och fortsätter.

”Jag känner ingen oro kring någon av dem”.