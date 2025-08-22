1676 dagar senare – stjärnan gjorde comeback i krossen

Djurgården slog Almtuna med 4–1 på fredagen i Norrtälje.

Då stod 34-årige Jacob Josefson för comeback – efter mer än 1600 dagar utanför rinken.

– Det är kul att vara igång på riktigt och grabbarna var grymma idag. Vi spelade en bra match, säger han i Expressens sändning.

Jacob Josefson i Djurgårdens tröja 2021.

Foto: Bildbyrån.

Jacob Josefson tvingades till ett uppehåll från hockeyn mellan den 19 januari 2021 tills nu. Men sedan i somras är han tillbaka och testar sig själv i Djurgårdens A-lag igen inför SHL-säsongen som väntar.

Under fredagskvällen möttes Almtuna och Djurgården i Norrtälje Sportcentrum och då var Josefson tillbaka i uppställningen. För första gången på 1676 dagar, eller fyra år och sju månader, var han med i laget. Detta som förstacenter i Djurgården.

Josefson var på isen i samband med tre av fyra mål, även om han inte gjorde några poäng så var han högst delaktig i anfallsspelet för Djurgården.

Supertalangens turliga mål

Målskyttar för Djurgården blev i tur och ordning Jesse Ylönen, Anton Frondell, Jesper Pettersson och Håvard Salsten.

Vad gäller Anton Frondells mål – så var det en puck som han lade in mot mål från bakom målet, som studsade in via målvakten.

Djurgården vann till slut med 4–1 mot Almtuna. Detta efter ett sent reduceringsmålet från Mikkel Oby Olsen med bara 1.30 kvar.

Det återstår att se om/när Jacob Josefson spelar i SHL för Djurgården. Men av matchen mot Almtuna att döma så såg det positivt ut.

I Expressens sändning berättar han om hur det var att vara tillbaka.

– När jag kom hit innan match så hade jag glömt bort vilka rutiner jag hade innan matchen så jag fick hitta på nya rutiner, säger han och fortsätter:

– Brukade jag börja med att stretcha eller jogga, eller hur var det? Jag är bara sjukt tacksam att få vara tillbaka på hockeyplanen och göra det jag älskar mest.