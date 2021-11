Otäcka bilderna på Frölundastjärnan: ”Massa blod”

Max Friberg åkte på en läskig skada i matchen mot Malmö som gjorde att den första perioden avbröts.

Roger Rönnberg ger lugnande besked om stjärnan som har förts till sjukhus.

– Han är under bra vård och de har fått stopp på blödningen, säger Frölundatränaren till C More.

Det var otäcka scener som utspelade sig mellan Frölunda och Malmö i slutet av den första perioden i Scandinavium.

Spelet stoppades nämligen efter att Max Friberg varit i stor disträ ute på isen efter att ha fått en skridsko i knävecket.

Han fick hjälpas av isen utav Malmöspelare. Det var tydligt att Friberg var i stora smärtor och det var ett långt blodspår ute på isen där Friberg hade åkt för att ta sig av isen.

Skräckbilderna gjorde att den första perioden fick avbrytas med 18 sekunder kvar att spela.

– Jag såg inte situationen och vet inte vad som hände, det var massa blod. Jag hoppas bara att det gått bra, sade lagkamraten Filip Johansson till C More i pausen.

Aj! Frölundas Max Friberg otäckt skadad efter en situation i sarghörnet. Krya på dig 🙏 pic.twitter.com/9LikT7Bds3 — C More Hockey (@cmorehockey) November 4, 2021

”DE HAR DET UNDER KONTROLL”

Inför att spelet skulle återupptas inför den andra perioden kom dock betryggande besked från Frölundatränaren Roger Rönnberg om Friberg, som tidigare i veckan blev uttagen till Tre Kronor.

– Han är under bra vård och de har fått stopp på blödningen. Han är snart på väg i ambulans till sjukhuset. De har det under kontroll, säger Rönnberg till C More.

Rönnberg med en uppdatering på Fribergs skada: "På väg med ambulans" pic.twitter.com/YUVIYR5MM3 — C More Hockey (@cmorehockey) November 4, 2021

UPPDATERING: Max Friberg är förd till sjukhus efter en skärskada i benet. Läget är stabilt. pic.twitter.com/lDAgFKpGp9 — Frölunda HC (@frolunda_hc) November 4, 2021

Matchen pågår och ställningen är 0-0.

TV: "Garpen" borde bli sportchef

Matchrapporter: Frölunda vann tidiga seriefinalen mot HV 71 med 3-2 Väntad seger för Frölunda som förlänger vinstsviten Frölunda fortsätter att vinna – har nu sex raka segrar Formstarka Frölunda tog ännu en seger Frölunda vann toppmötet mot Växjö med 5-2