Det fanns inte alltför många glädjeämnen för Philadelphia Flyers den senaste säsongen då laget slutade 13 poäng från en slutspelsplats. De släppte också in 201 mål på 56 matcher – flest av alla lag i NHL.

Det stora utropstecknet för Flyers var då den unge forwarden Joel Farabee som klev fram och var en av lagets allra bästa spelare.

Farabee sköt 20 mål och 38 poäng på 55 matcher och vann därmed den interna skytteligan. Det var en markant förbättring av 21-åringen som stod för åtta mål och 21 poäng på 52 matcher under rookiesäsongen året innan.

Trots att han fortfarande har ett år kvar på det rookiekontrakt han skrev med Flyers 2019 så belönas genombrottsforwarden nu med ett nytt kontrakt.

Philadelphia Flyers går nämligen ut med att de har tecknat ett sexårskontrakt värt totalt 30 miljoner dollar (nästan 260 miljoner kronor) vilket ger en lönetaksträff på fem miljoner dollar per säsong.

OFFICIAL: Six more years for Philly Joel! https://t.co/7ZT15nejzn