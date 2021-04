Svensken kallas upp till NHL för första gången

Hittills har det bara blivit farmarlagsspel för Linus Sandin efter flytten till Nordamerika. Nu kommer han dock ett steg närmare NHL. I kväll kallades han upp från AHL av Philadelphia Flyers.

En målstark fjolårssäsong i SHL med HV71 ledde till att Linus Sandin fick ett NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers. Eftersom årets NHL-start drog ut på tiden fick 24-åringen från Uppsala spela HV i väntan på pucksläppet i Nordamerika. Där blev det tio poäng på 20 SHL-matcher.

Sedan ankomsten till USA har Sandin spelat 13 AHL-matcher för Lehigh Valley Phantoms och svarat för två mål och totalt fem poäng.

Nu får han chansen att närma sig en NHL-debut. På torsdagen kallade Flyers nämligen upp svensken i sin taxi squad.

Transactions: We've recalled forwards Tanner Laczynski and Linus Sandin from the @LVPhantoms (AHL) to the Taxi Squad.



In addition, we have assigned forwards Connor Bunnaman and Carsen Twarynski to the Phantoms from the Taxi Squad.