Tidigare Leksandsbacken blir kapten i Mora IK

Mora IK har presenterat sina kaptener inför 2025/26-säsongen.

Tre nya spelare kliver in i ledargruppen, och nyförvärvet Tobias Ekberg får C:et.

Tobias Ekberg i Leksand 2022. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg.

Mora IK genomgår en ombyggnation där inte bara Daniel Hermansson har bytts ut mot Oscar Dahlgren på tränarposten. Nu, efter att laget påbörjat försäsongen inför 2025/26 på riktigt, meddelar den Hockeyallsvenska klubben vilka spelare som kommer att vara en del av kaptensgruppen.



Som väntat, med den rotation man haft i truppen, kliver tre nya namn in intill assisterande Kristoffer Gunnarsson.



C:et hamnat hos tidigare Leksandsspelaren Tobias Ekberg trots att han anslöt till klubben som nyförvärv så sent som i slutet på april, medan Marcus Karlström, med sina ledaregenskaper från tiden i Almtuna, även får stort ansvar direkt efter flytten till Dalarna. Den sista assisterande kaptenen blir Arvid Degerstedt. En spelare som anslöt till Mora IK i februari och avslutade säsongen med 14 matcher i klubben.

Dahlgren: ”Jag tycker att vi är bättre än så”

Under 2024/25 var Roope Laavainen kapten, uppbackad av Johan Persson, William Pethrus och Kristoffer Gunnarsson. De tre förstnämnda har nu lämnat klubben.



– Jag läser en del av de här rankingarna som kommer ut, men jag tycker att vi är bättre än så. Det är väl positivt för vår sida om de förväntar sig ganska lite och vi sedan kan leverera mycket. Jag tycker att vi har ett bra lag. Det är bra sammansatt, och vi har fått in lite rajtare här på slutet också vilket naturligtvis kommer att hjälpa oss, har nye tränaren Oscar Dahlgren tidigare berättat i en intervju med hockeysverige.se.

Source: Tobias Ekberg @ Elite Prospects