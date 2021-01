Förre HV-forwarden stängs av – får böta 650 000 kronor

Det var i gårdagsnattens match mellan Minnesota och Los Angeles som Kevin Fiala hamnade i rejält blåsväder.

Fiala jobbade för att återerövra pucken när han med en knuff tryckte in Matt Roy i sargen när denne stod ett par meter från sargen. Roy kraschade våldsamt in i sargen, medan Fiala fick lämna isen med ett matchstraff för boarding.

Major penalty on Kevin Fiala for boarding Matt Roy, who is down and injured. Roy loses his balance a bit but that extra shove by Fiala will send him to the locker room pic.twitter.com/npRWg156zr