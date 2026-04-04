Kontraktet säkrat för VIK U20: ”Har du räknat?”

Västerås U20 säkrade under fredagen nytt kontrakt i den högsta juniorserien. Spelarna själva visste dock inte om det.

– Vad kul. Vi hade inte räknat på det faktiskt, inte alls, säger 19-årige Viktor Pennerborn till VLT.

Västerås U20 och Viktor Pennerborn undviker nedflyttning. Foto: Bildbyrån (montage).

Tre år i rad har Västerås U20-lag fåt spela kval, och tre år i rad har man lyckats undvika nedflyttning från den högsta juniorserien.

Den senaste av dessa bedrifter stod klar under fredagen efter en 4–2-seger mot Oskarshamn. Men spelarna själv visste inte om att kontraktet var klart. Detta blev tydligt när VLT, på plats i ABB Arena, tog fram mikrofonen för att prata med 19-årige Viktor Pennerborn.

– Är det klart? Har du räknat på det eller? svarar A-lagets löfte och fortsätter sedan.

Västerås har 14 inspelade poäng efter sex matcher, men eftersom Tingsryd och Oskarshamn ska mötas kan inte båda kliva förbi.

– Förhoppningsvis. Jag vet inte, säger Pennerborn om ledighet efter de sista fyra matcherna av kvalserien.

– ”Wille” (A-lagets fystränare) snackade om att vi får en vecka, sen får vi kliva på fysen. Vi får se vad de säger, fortsätter han.

