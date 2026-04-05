Viggo Björck hjälte igen − skjuter Djurgården mot SM-final

Djurgården segrade – 2–0 mot Leksand

Djurgården har gett sig själv ett riktigt bra läge i matchserien mot Leksand i semifinalen i U20-SM, efter seger på bortaplan med 2–0 (1–0, 0–0, 1–0). Därmed leder Djurgården matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till final.

Djurgården tog ledningen efter tolv minuters spel genom Viggo Björck efter förarbete från Marcus Nordmark och Sidnie Luther.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

8.19 in i tredje perioden fick Max Lind utdelning framspelad av Viggo Björck och Theo Stockselius och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Lagen möts igen på onsdag 19.00.

Leksand–Djurgården 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

Semifinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (12.31) Viggo Björck (Marcus Nordmark, Sidnie Luther).

Tredje perioden: 0–2 (48.19) Max Lind (Viggo Björck, Theo Stockselius).

Ställning i serien: Leksand–Djurgården 0–2

Nästa match:

8 april, 19.00, Djurgården–Leksand

