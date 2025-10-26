Viggo Björck och Djurgården hade en helg uppe i Dalarna med möten mot Leksand i både SHL och U20 Nationell. Då slutade det med seger för stockholmarna båda gångerna.

Matchen under söndagen slutade 4-3 till Djurgården.

Viggo Björck har mött Leksand två gånger den här helgen med Djurgården.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Under gårdagen spelade han i förstakedjan med Marcus Krüger och Joe Snively när Djurgården vann med 3-1 mot Leksand i SHL. I dag var Viggo Björck förstacenter för Djurgården i U20 Nationell mot samma motstånd. Den här gången med Marcus Nordmark och Arvid Drott på flankerna.

Precis som under gårdagen blev det också seger för gästerna.

Hampus Zirath var den stora segerorganisatören för Djurgården med ett mål och två assist. Björck klev fram med en assist i den tredje perioden när han spelade fram Marcus Nordmark till 4-2. Ett mål som till slut blev matchavgörande.

I går blev det drygt 14 minuters spel och redan klockan 11 var det dags för match igen. Han var heller inte själv med att spela dubbla matcher. Även Zaki Crookes och August Lissel i Leksand spelade båda matcherna. Båda skrev också in sig i poängprotokollet den här matchen.

Viggo Björck spelade med U20 även förra helgen och gjorde då tre poäng på två matcher. I SHL har det blivit fyra poäng på tolv matcher för jättetalangen. Det återstår nu att se om det blir match redan på tisdag igen. Då spelar Djurgårdens A-lag på bortaplan mot Växjö.

Målskyttar för Leksand: Zaki Crookes, Rocky Langvardt och Måns Dufva.

Målskyttar för Djurgården: Fred Nord, Leon Bjelkelöv Brunn, Hampus Zirath och Marcus Nordmark.

Source: Viggo Björck @ Elite Prospects