Växjö vann på bortaplan mot Malmö

Växjö segrade – 4–1 mot Malmö

Hugo Åstrand avgjorde för Växjö

Leo Tjälldén målskytt för Malmö

Växjö vann första matchen mot Malmö borta med 4–1 (1–0, 3–1, 0–0) på lördagen i U20 nationell södra.

– En som helhet ganska jämn match där skärpa och utdelning i målskyttet avgör till Växjös fördel, tyckte Malmös lagledare Niklas Axelsson, efter matchen.

Rögle nästa för Växjö

Växjö tog ledningen efter 8.17, genom Liam Pettersson på pass av Olle Karlsson. Växjö hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 3.48 genom Hugo Åstrand, och gick upp till 0–3 innan Malmö svarade.

I periodpausen hade Växjö ledningen med 1–4. I tredje perioden höll Växjö i sin 4–1-ledning och vann.

När lagen senast möttes blev det seger för Malmö med 6–0.

Söndag 14 september möter Malmö Frölunda hemma 12.15 och Växjö möter Rögle borta 12.00.

Malmö–Växjö 1–4 (0–1, 1–3, 0–0)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 0–1 (8.17) Liam Pettersson (Olle Karlsson).

Andra perioden: 0–2 (23.48) Hugo Åstrand (Malte Brolin, Agaton Fries), 0–3 (29.30) Malte Brolin (Viggo Wiklund, Ludwig Hellgren), 1–3 (36.15) Leo Tjälldén (Leo Lundblad, Justus Ehrnström), 1–4 (38.41) Conrad Svensson (Kevin Israelsson, Hugo Engfors).

Nästa match:

Malmö: Frölunda, hemma, 14 september

Växjö: Rögle, borta, 14 september