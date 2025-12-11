Timrå U20 vann med 3–2 mot Modo Hockey U20

Lucas Brauer matchvinnare för Timrå U20

Luleå nästa motstånd för Modo Hockey U20

Timrå U20 vann med 3–2 (0–0, 2–0, 1–2) på bortaplan mot Modo Hockey U20 i första matchen i svenska cupen, U20 grupp A herr.

Timrå U20:s tränare Andreas Molinder:

– Tycker det inte fanns riktigt den där hettan i matchen som det brukar vara mellan oss och Modo. Vi får lite psykologiskt viktiga mål och har bra kontroll på matchen egentligen i två perioder. Sista perioden blir vi lite för passiva men kul att se ett sådant bra målvaktsspel från oss då när vi behöver det som mest.

Modo Hockey U20–Timrå U20 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Axel Carnbro gjorde 1–0 till Timrå U20 15.30 in i andra perioden med assist av Adrian Thun-Hansson och Elias Hedlund.

Efter 16.01 i andra perioden nätade Tobias Gustafsson framspelad av Lucas Brauer och Wilmer Salzer och gjorde 0–2.

Modo Hockey U20 reducerade dock till 1–2 genom Rasmus Lindström Calland efter 5.21 av perioden.

Efter 12.09 i tredje perioden gjorde Timrå U20 1–3 genom Lucas Brauer och tog ett rejält grepp om matchen.

Modo Hockey U20 reducerade dock till 2–3 genom Kalle Byström när bara fyra minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Modo Hockey U20 med 3–2.

Lördag 13 december 16.00 spelar Modo Hockey U20 hemma mot Luleå. Timrå U20 möter Luleå hemma i SCA Arena söndag 14 december 12.00.

Modo Hockey U20–Timrå U20 2–3 (0–0, 0–2, 2–1)

Svenska cupen, U20 grupp A herr, Hägglunds Arena

Andra perioden: 0–1 (35.30) Axel Carnbro (Adrian Thun-Hansson, Elias Hedlund), 0–2 (36.01) Tobias Gustafsson (Lucas Brauer, Wilmer Salzer).

Tredje perioden: 1–2 (45.21) Rasmus Lindström Calland (Sebastian Peter, Malcom Gästrin), 1–3 (52.09) Lucas Brauer (Alex Kristiansson), 2–3 (56.19) Kalle Byström.

Nästa match:

Modo Hockey U20: Luleå HF, hemma, 13 december 16.00

Timrå U20: Luleå HF, hemma, 14 december 12.00