Stortalangens succé – tog DIF vidare på egen hand

Djurgården var illa ute mot MoDo.

Då tog Theo Stockselius tag i taktpinnen – och vände matchen på helt egen hand med ett hattrick

Nu är det klart hur kvartsfinalmötena spelas.

Theo Stockselius var motorn i Djurgårdens osannolika vändning. Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån

Djurgården var nära en missräkning i åttondelsfinalen av U20-slutspelet. Med tre minuter kvar att spela såg läget mycket mörkt ut och MoDo gick mot en klar 5–2 seger på bortais.

Då stod Djurgården för en närmast unik vändning. Med 2.54 kvar att spela reducerade först Hampus Zirath, innan Theo Stockselius klev in i handlingarna. I matchens sista minut gjorde han två mål på 23 sekunder och fixade därmed förlängning.

Talangens succé

Som inte höll på särskilt länge.

För redan efter 1.01 hade samme Stockselius gjort hattrick – med mindre än två spelminuter mellan målen. Det osannolika avgörandet skickar Djurgården till kvartsfinalen. Där blir det prestigemöten på flera håll. Djurgården ställs mot Brynäs i en mycket tuff kvart.

Samtidigt väntar derby i Dalarna mellan Mora och Leksand och rivalmötet mellan Frölunda och Färjestad lär också röra upp känslor.

Därtill ställs Örebro mot Rögle i en spännande match-up.

Kvartsfinalerna i sin helhet

Brynäs – Djurgården

Mora – Leksand

Örebro – Rögle

Frölunda – Färjestad

Det är inte helt klart i skrivande stund ännu med matchtider, men serierna väntas börja tidigt nästa vecka