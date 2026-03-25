Bra start för Djurgården mot Brynäs
- Djurgården vann med 3–0 mot Brynäs
- Marcus Nordmark matchvinnare för Djurgården
- Djurgården höll tätt bakåt
Djurgården har tagit kommandot mot Brynäs i kvartsfinalen i U20-SM, efter seger borta med 3–0 (1–0, 1–0, 1–0) i första matchen.
– Tajt match och jag är nöjd med många saker. Det enda vi saknar är målen, tyckte Brynäs tränare Victor Grönberg.
Djurgården tog därmed sjätte raka seger mot just Brynäs.
Brynäs–Djurgården – mål för mål
Marcus Nordmark gjorde 1–0 till Djurgården efter nio minuters spel efter pass från Leon Gerber.
Efter 12.09 i andra perioden slog Max Lind till på pass av Viggo Björck och Theo Stockselius och gjorde 0–2.
Hampus Zirath gjorde också 0–3 efter förarbete från Isak Jakobsson efter 18.10 i tredje perioden.
Nästa match spelas på torsdag 18.30.
Brynäs–Djurgården 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)
Kvartsfinalen i U20-SM
Första perioden: 0–1 (9.36) Marcus Nordmark (Leon Gerber).
Andra perioden: 0–2 (32.09) Max Lind (Viggo Björck, Theo Stockselius).
Tredje perioden: 0–3 (58.10) Hampus Zirath (Isak Jakobsson).
Ställning i serien: Brynäs–Djurgården 0–1
Nästa match:
26 mars, 18.30, Brynäs–Djurgården
