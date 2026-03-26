Viggo Björck tar Djurgården mot avancemang

Djurgården-seger med 4–1 mot Brynäs

Max Lind avgjorde för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

Djurgården är med stormsteg på väg mot seger mot Brynäs, efter seger med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) borta i kvartsfinalen i U20-SM. Därmed leder Djurgården matchserien med 2-0 och kan avgöra matchserien på lördag.

Viggo Björck leverar i U20-slutspelet.

– Tuff förlust, vi försöker men får inte dit pucken. Sedan är Djurgården skickliga men jag tycker vi har en nivå till i oss, kommenterade Brynäs tränare Victor Grönberg.

Djurgården tog därmed sjunde raka seger mot just Brynäs.

Brynäs–Djurgården – mål för mål

Djurgården tog ledningen efter sju minuter genom Hampus Zirath efter förarbete från Fred Nord och Viggo Björck.

Efter 2.47 i andra perioden slog Max Lind till på pass av Theo Stockselius och Arvid Drott och gjorde 0–2.

13.11 in i tredje perioden nätade Brynäs Hugo Östberg framspelad av Theo Östberg och Leo Sundqvist och reducerade. Men mer än så orkade Brynäs inte med. Marcus Nordmark stod för målet när Djurgården ökade ledningen till 1–3 med 1.20 kvar att spela efter förarbete av Leon Gerber. Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med två sekunder kvar att spela genom Viggo Björck med assist av Marcus Nordmark.

Nästa match spelas på lördag 13.00.

Brynäs–Djurgården 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Kvartsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (7.10) Hampus Zirath (Fred Nord, Viggo Björck).

Andra perioden: 0–2 (22.47) Max Lind (Theo Stockselius, Arvid Drott).

Tredje perioden: 1–2 (53.11) Hugo Östberg (Theo Östberg, Leo Sundqvist), 1–3 (58.40) Marcus Nordmark (Leon Gerber), 1–4 (59.58) Viggo Björck (Marcus Nordmark).

Ställning i serien: Brynäs–Djurgården 0–2

Nästa match:

28 mars, 13.00, Djurgården–Brynäs