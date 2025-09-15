Seger med 7–3 för Linköping mot VIK Hockey J20

Linköping-seger med 7–3 mot VIK Hockey J20

Gustav Pettersson gjorde tre mål för Linköping

Linköping gjorde sex raka mål

Linköping vann första matchen mot VIK Hockey J20 hemma med 7–3 (1–0, 5–0, 1–3) på lördagen i J20 nationell södra.

– En i stora delar bra hockeymatch från vår sida, speciellt andraperioden är jag nöjd med. Sen blir det lite som det alltid blir när man leder med så många mål inför sista, och det lägger jag inte så mycket fokus på, tyckte Linköpings tränare Jimmy Anderström, efter matchen.

Linköping tog ledningen efter fem minuters spel, genom Gustav Pettersson framspelad av Wilhelm Hasselhuhn och Hugo Johansson. Även i andra perioden var Linköping starkast och gick från 1–0 till 6–0 genom två mål av Gustav Pettersson, ett mål av Hugo Johansson, ett mål av Edwin Lundqvist och ett mål av Oscar Emvall. VIK Hockey J20 reducerade dock till både 6–1 och 6–2 genom Olle Forsberg och Kian Clementsson Kinn i tredje perioden.

Efter 6.18 i tredje perioden ökade Linköping på till 7–2 genom Loke Krantz.

Olle Forsberg reducerade förvisso, men närmare än 7–3 kom inte VIK Hockey J20. Linköping tog därmed en säker seger.

Linköpings Wilhelm Hasselhuhn hade tre assists och Gustav Pettersson gjorde tre mål.

När lagen senast möttes blev det seger för Linköping med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 14 september. Då möter Linköping SSK J20 i Stångebro Ishall 12.00. VIK Hockey J20 tar sig an HV 71 borta 12.30.

Linköping–VIK Hockey J20 7–3 (1–0, 5–0, 1–3)

J20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (5.59) Gustav Pettersson (Wilhelm Hasselhuhn, Hugo Johansson).

Andra perioden: 2–0 (20.11) Edwin Lundqvist (Axel Bjurman), 3–0 (21.04) Oscar Emvall (David Huk), 4–0 (23.39) Gustav Pettersson (Edwin Lundqvist, Oscar Holmertz), 5–0 (33.37) Gustav Pettersson (Loke Krantz, Axel Bjurman), 6–0 (38.38) Hugo Johansson (Oscar Holmertz, Wilhelm Hasselhuhn).

Tredje perioden: 6–1 (43.58) Olle Forsberg (Svante Uusitalo, Felix Ledin), 6–2 (44.59) Kian Clementsson Kinn, 7–2 (46.18) Loke Krantz (Oscar Emvall, Wilhelm Hasselhuhn), 7–3 (50.31) Olle Forsberg (Noah Wiberg).

Nästa match:

Linköping: Södertälje SK, hemma, 14 september

VIK Hockey J20: HV 71, borta, 14 september