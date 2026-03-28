Seger igen för Örebro Hockey U20 – leder med 2-1 mot Rögle

Med 5–3 (1–1, 3–1, 1–1) på bortaplan har Örebro Hockey U20 tagit greppet om serien mot Rögle i kvartsfinalen i U20-SM. Örebro Hockey U20 har greppet om matchserien med 2-1 och kan avgöra serien i nästa match.

Axel Elofsson gjorde 1–0 till Örebro Hockey U20 efter bara 1.57 efter förarbete från Oliver Höglund och Ludvig Andersson. 1–1 kom efter 14.47 när Nils Bartholdsson hittade rätt efter pass från Oliver Dejbjerg Larsen och Isak Norlin.

Rögle tog ledningen med 2–1 genom Edwin Myrestam på pass av Colin Törnkvist och Melker Sigurd efter 10 sekunder i andra perioden.

Örebro Hockey U20 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4.

10.29 in i tredje perioden satte Joel Larsson pucken framspelad av Oliver Höglund och ökade ledningen. 17.49 in i perioden fick Johannes Neumann utdelning på pass av Edwin Myrestam och Theo Walette och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Rögle.

Lagen möts igen på söndag 12.00.

Rögle–Örebro Hockey U20 3–5 (1–1, 1–3, 1–1)

Kvartsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (1.57) Axel Elofsson (Oliver Höglund, Ludvig Andersson), 1–1 (14.47) Nils Bartholdsson (Oliver Dejbjerg Larsen, Isak Norlin).

Andra perioden: 2–1 (20.10) Edwin Myrestam (Colin Törnkvist, Melker Sigurd), 2–2 (28.17) Ossian Carlsson-Moberg (Philip Larsson), 2–3 (34.00) Ludvig Andersson (Axel Elofsson), 2–4 (37.22) Ossian Carlsson-Moberg (Aapo Vanninen, Philip Larsson).

Tredje perioden: 2–5 (50.29) Joel Larsson (Oliver Höglund), 3–5 (57.49) Johannes Neumann (Edwin Myrestam, Theo Walette).

Ställning i serien: Rögle–Örebro Hockey U20 1–2

Nästa match:

29 mars, 12.00, Rögle–Örebro Hockey U20