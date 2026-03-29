Dramat: Poängkungen avgör − tvingar fram avgörande match

Rögle vann med 4–3 efter förlängning

Oliver Dejbjerg Larsen matchvinnare för Rögle

Rögle gjorde fyra raka mål

Rögle vann på hemmaplan med 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0) efter förlängning och utjämnade till 2-2 i matchserien mot Örebro Hockey U20 i kvartsfinalen i U20-SM. Matchen slutade 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0) efter förlängning. Nästa match blir nu helt avgörande.

Segermålet för Rögle stod Oliver Dejbjerg Larsen för efter bara sex sekunder i förlängningen.

Rögle–Örebro Hockey U20 – mål för mål

Örebro Hockey U20 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.32 slog Filip Thorling till efter förarbete från Noah Pettersson Askling och Robbin Stenström. Efter 16.24 gjorde laget 0–2 genom Felix Färhammar framspelad av Axel Elofsson och Alexander Command.

Efter 8.34 i andra perioden ökade Örebro Hockey U20 på till 0–3 på nytt genom Felix Färhammar.

Rögle reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Oliver Dejbjerg Larsen och Nils Bartholdsson i andra perioden.

Rögle kvitterade till 3–3 redan efter efter 45 sekunder i tredje perioden återigen genom Nils Bartholdsson.

I förlängningen tog det sex sekunder innan Rögle också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Oliver Dejbjerg Larsen, framspelad av Johannes Neumann och Nils Bartholdsson.

Nils Bartholdsson gjorde två mål för Rögle och spelade dessutom fram till två mål.

Nästa match spelas på tisdag 19.00.

Rögle–Örebro Hockey U20 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0)

Kvartsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (2.32) Filip Thorling (Noah Pettersson Askling, Robbin Stenström), 0–2 (16.24) Felix Färhammar (Axel Elofsson, Alexander Command).

Andra perioden: 0–3 (28.34) Felix Färhammar (Theodor Hallquisth), 1–3 (34.42) Oliver Dejbjerg Larsen (Nils Bartholdsson, Love Gath), 2–3 (37.26) Nils Bartholdsson (Johannes Neumann).

Tredje perioden: 3–3 (40.45) Nils Bartholdsson.

Förlängning: 4–3 (60.06) Oliver Dejbjerg Larsen (Johannes Neumann, Nils Bartholdsson).

Ställning i serien: Rögle–Örebro Hockey U20 2–2

Nästa match:

31 mars, 19.00, Örebro Hockey U20–Rögle