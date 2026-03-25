Rögle utklassade Örebro Hockey U20 – efter danskens uppvisning

Rögle vann med 7–0 mot Örebro Hockey U20

Oliver Dejbjerg Larsen avgjorde för Rögle

Rögles starka defensiv briljerade

Rögle vann borta med 7–0 (2–0, 2–0, 3–0) mot Örebro Hockey U20 i kvartsfinalen i U20-SM. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Örebro Hockey U20 nästa för Rögle

Danske poängkungen Oliver Dejbjerg Larsen gav Rögle ledningen efter nio minuter efter förarbete från Nils Bartholdsson och Vincent Lundgren. Efter 16.24 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 när Milo Fortkord hittade rätt med assist av Oliver Dejbjerg Larsen och Love Gath.

Efter 9.03 i andra perioden nätade Oliver Dejbjerg Larsen på nytt framspelad av Johannes Neumann och Colin Törnkvist och gjorde 0–3. Edwin Myrestam gjorde dessutom 0–4 efter 16.39 på pass av Marwin Jarbsjö och Melker Sigurd.

Rögle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Nils Bartholdsson, som gjorde två mål, och Douglas Flygt.

Oliver Dejbjerg Larsen gjorde två mål för Rögle och spelade fram till två mål och Nils Bartholdsson stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen möts igen på lördag 12.00.

Örebro Hockey U20–Rögle 0–7 (0–2, 0–2, 0–3)

Kvartsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (9.36) Oliver Dejbjerg Larsen (Nils Bartholdsson, Vincent Lundgren), 0–2 (16.24) Milo Fortkord (Oliver Dejbjerg Larsen, Love Gath).

Andra perioden: 0–3 (29.03) Oliver Dejbjerg Larsen (Johannes Neumann, Colin Törnkvist), 0–4 (36.39) Edwin Myrestam (Marwin Jarbsjö, Melker Sigurd).

Tredje perioden: 0–5 (47.50) Nils Bartholdsson (Edwin Myrestam, Oliver Dejbjerg Larsen), 0–6 (50.02) Nils Bartholdsson, 0–7 (56.03) Douglas Flygt.

Ställning i serien: Örebro Hockey U20–Rögle 1–1

Nästa match:

28 mars, 12.00, Rögle–Örebro Hockey U20