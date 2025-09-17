Timrå-löftet sänkte MoDo med dubbla fullträffar

Timrå J20-seger med 5–2 mot Modo J20

Timrå J20:s Olle Därth tvåmålsskytt

Filip Sjölund matchvinnare för Timrå J20

Timrå J20 vann mötet med Modo J20 hemma med 5–2 (2–1, 1–0, 2–1) på onsdagen i U20 nationell norra.

Timrå IK drog längsta strået när man ställdes mot rivalen Modo under onsdagen. Däremot var det bortalaget so tog ledningen i första perioden genom Sebastian Peter Skoog.

Därefter fixade Timrå J20:s Olle Därth och Ilari Kapanen att laget vände underläge till ledning med 2–1. Det första målet kom i powerplay från Därth, och de andra efter att Kapanen rusat ut från utvisningsbåset och utnyttjat ett friläge. Timrå gjorde också 3–1 alldeles i slutsekunderna av andra perioden genom Filip Sjölund på pass av David Slacik. Därefter ökades ledningen till 4–1, på nytt genom Olle Därth.

Modo J20 reducerade till 4–2 genom Harry Styf efter halva tredje perioden innan Edwin Annerstedt punkterade det hela med 5–2 i tom bur.

Timrå J20:s Elias Hedlund hade tre assists.

Timrå J20 ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen, medan Modo J20 ligger på sjätte plats.

I nästa match, fredag 19 september 18.00, har Timrå J20 Björklöven hemma i SCA Arena, medan Modo J20 spelar borta mot Brynäs.

Timrå J20–Modo J20 5–2 (2–1, 1–0, 2–1)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (8.34) Sebastian Peter Skoog (Alfons Öberg), 1–1 (10.18) Olle Därth (Elias Hedlund), 2–1 (19.57) Ilari Kapanen (Alex Kristiansson, Simon Westling).

Andra perioden: 3–1 (39.58) Filip Sjölund (David Slacik).

Tredje perioden: 4–1 (43.25) Olle Därth (Edwin Annerstedt, Elias Hedlund), 4–2 (50.09) Harry Styf (Elton Hermansson, Alfons Öberg), 5–2 (59.09) Edwin Annerstedt (Ilari Kapanen, Elias Hedlund).

Nästa match:

Timrå J20: IF Björklöven, hemma, 19 september

Modo J20: Brynäs IF, borta, 19 september