Likaläge i matchserien efter Leksands seger mot Mora

Leksand segrade – 9–4 mot Mora

Måns Dufva avgjorde för Leksand

Andra raka segern för Leksand

Leksand utjämnade matchserien mot Mora i kvartsfinalen i U20-SM, efter seger hemma med 9–4 (1–2, 3–0, 5–2). Därmed står det nu 2-2 i matchserien.

Mora nästa för Leksand

Mora dominerade i första perioden som laget vann med 2–1.

Leksand hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–0 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Även i tredje perioden fortsatte bortalagets dominans. Laget vann perioden med 5–2 och matchen med 9–4.

Jan-Christian Kneubühler och Tinus Luc Koblar gjorde två mål och ett assist var för Leksand.

Nästa match spelas på tisdag 19.00.

Leksand–Mora 9–4 (1–2, 3–0, 5–2)

Kvartsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (7.33) Jan-Christian Kneubühler (Rocky Langvardt, Tinus Luc Koblar), 1–1 (8.44) Romeo Edvardsen Sörensen (Victor Engebråten Kopperstad, Colin Wetterberg), 1–2 (18.52) Felix Johansson (Anton Olsson, Tim Thomsson).

Andra perioden: 2–2 (31.08) Tinus Luc Koblar (Zaki Crookes, William Wiman), 3–2 (31.49) William Wiman (Zaki Crookes, August Lissel), 4–2 (33.00) Pax Kleffner (Rasmus Orenäs).

Tredje perioden: 5–2 (41.00) Måns Dufva (Hugo Allvin, August Lissel), 6–2 (45.30) Jan-Christian Kneubühler (Hugo Allvin, Neo Karling), 7–2 (47.23) Neo Karling (Gustav Svedlund), 8–2 (48.22) Kim Ojala (Jan-Christian Kneubühler), 9–2 (56.05) Tinus Luc Koblar, 9–3 (57.39) Edvin Sohlberg, 9–4 (58.31) Felix Johansson (Tim Thomsson, Anton Olsson).

Ställning i serien: Leksand–Mora 2–2

Nästa match:

31 mars, 19.00, Mora–Leksand