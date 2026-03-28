Leksand vann – räddade matchboll

Leksand vann med 4–3 mot Mora

August Lissel tvåmålsskytt för Leksand

Hugo Allvin avgjorde för Leksand

Leksand tog sista chansen och vann match 101 mot Mora med 4–3 (0–1, 4–1, 0–1) på hemmaplan. Mora leder matchserien i kvartsfinalen i U20-SM med 2-1 i matcher.

August Lissel med två mål för Leksand

Edvin Sohlberg gav gästande Mora ledningen efter 9.53 efter pass från Benjamin Dahlén och Felix Johansson.

I andra perioden var det i stället Leksand som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 4–2.

7.06 in i tredje perioden fick Romeo Edvardsen Sörensen utdelning framspelad av Colin Wetterberg och reducerade. Men mer än så orkade Mora inte med.

Nästa match spelas på söndag 13.00.

Första perioden: 0–1 (9.53) Edvin Sohlberg (Benjamin Dahlén, Felix Johansson).

Andra perioden: 0–2 (21.02) Colin Wetterberg (Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen, Victor Engebråten Kopperstad), 1–2 (30.55) August Lissel (Zaki Crookes, Måns Dufva), 2–2 (31.55) August Lissel (Rocky Langvardt, Måns Dufva), 3–2 (34.13) Noah Svensson (Pax Kleffner, Rasmus Orenäs), 4–2 (36.24) Hugo Allvin.

Tredje perioden: 4–3 (47.06) Romeo Edvardsen Sörensen (Colin Wetterberg).

