Samtidigt som SHL och Hockeyallsvenskan har passerat sin inledningsfas har även våra juniorligor tagit fart på allvar. Här följer en genomgång av inledningen av U20 Nationell.

Så har lagen presterat.

Poängkungarna .

. Målvakterna som har imponerat.

Jonas Lagerberg Hoen, Kevin Törnblom och Viktor Klingsell är tre talanger som har fått en fin inledning på säsongen.

Foto: Bildbyrån (montage).

Det har som bekant varit nya regler inför den nya U20 Nationell-säsongen. Förutom namnet, så klart.

Nytt för i år är också att det inte tillåts några U17-spelare i serien. Något som gör att 09:orna alltså inte är välkomna att spela i ligan under den här hösten. Det återstår väl att se om någon av dem får exceptionell status, men det känns som att alla är långt borta från det just nu. Det gör alltså att ligan har blivit äldre, och kommer förmodligen att förbli så under våren.

Vad jag har hört har det mestadels varit positiva tongångar kring det. Även om det så klart finns någon 09:a här och där som klubbarna hade velat lyfta upp.

Oavsett har vi kommit en sju-åtta matcher in på säsongen nu. Om vi börjar i den norra serien har det varit en jämn serie så här långt. Skellefteå har hittills tagit kommandot och leder serien med 18 poäng på sju matcher.

I den södra serien är det Frölunda som leder med 17 poäng, hela fem poäng före Örebro, Växjö, Malmö och Rögle som alla ligger på tolv poäng där bakom. Västerås har hittills haft en tuff start med noll poäng på åtta matcher.

Så här ser tabellerna ut i norr och syd

Source: U20-NATIONELL League Page @ Elite Prospects

De har stuckit ut mest i inledningen av U20 Nationell

Det har som vanligt varit ett par spelare som har levererat rejält i inledningen av serien. Inte minst trollkarlen Viktor Klingsell (född 2007) i Skellefteå har fått en smakstart på säsongen. Han leder poängligan på starka 19 poäng (7+12) på sju matcher.

Strax efter ligger Theo Landström (född 2006) på 16 poäng.

På tredjeplats finner vi Leksands sniper Jonas Lagerberg Hoen, född 2007. Den utpräglade målskytten har fått en fin start på säsongen och står noterad för 7+6 på sex matcher. Gustav Hillström (2007) i Brynäs är fyra på lika poäng fast med en match mer spelad.

Marcus Nordmark är sedan den poängbästa spelaren född 2008 på en femteplats. Djurgårdens lovande forward har gjort tolv poäng på sju matcher så här långt.

Marcus Nordmark. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Poängbästa back är föga förvånande Örebros Axel Elofsson som fortsätter att ösa in poäng från sin backplats.

Så ser poängligan ut

Source: U20-NATIONELL Scoring Leaders @ Elite Prospects

Målvakterna

Bland målvakterna är det Örebros Kevin Törnblom (född 2008) som har stuckit ut allra mest. Med 93,8 i räddningsprocent på fem matcher och 1,84 insläppta mål per match har han statistiskt sett varit bäst i ligan i upptakten.

Därefter kommer Axel Nyman (2006) och Axel Göransson (2008) som spelar för Rögle respektive Malmö.

Flest räddningar har Alvar Frölander (2008) som har en tuff uppgift i Västerås. Han har hittills gjort 208 räddningar på sex matcher. Samtidigt som Milo Tjärnlund (2008) har flest hållna nollor med två till antalet.

Spelschema och resultat i U20 Nationell

Source: U20-NATIONELL League Page @ Elite Prospects