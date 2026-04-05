Utjämnar semifinalen − efter talangernas show

Frölunda segrade – 7–3 mot Örebro Hockey U20

Oskar Wahlberg avgjorde för Frölunda

Frölunda gjorde fyra raka mål

Frölunda segrade hemma och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Örebro Hockey U20 i semifinalen i U20-SM. Matchen slutade 7–3 (3–0, 2–2, 2–1).

– Betydligt bättre disciplin idag, killarna gör ett bra jobb över 60 minuter. Örebro utmanar oss rejält, men vi hanterar matchen på ett väldigt bra sätt, kommenterade Frölundas huvudtränare Sebastian Pihl.

Frölunda–Örebro Hockey U20 – mål för mål

Frölunda stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 0.27 i andra perioden ökade Frölunda på till 4–0 genom Oskar Wahlberg.

Örebro Hockey U20 reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Liam Danielsson och Svante Sjödin i andra perioden.

Frölunda ökade ledningen till 5–2 genom Max Westergård efter 16.51.

Frölunda gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 5–2 till 7–2, målen av Max Westergård och Vilmer Hagelin. Det rycket avgjorde matchen.

Ludvig Andersson reducerade förvisso men närmare än 7–3 kom inte Örebro Hockey U20. Frölunda tog därmed en säker seger.

Frölundas Bosse Meijer hade fem assists, Liam Elofsson gjorde två mål och tre målgivande passningar och Max Westergård gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen möts igen på onsdag 19.00.

Frölunda–Örebro Hockey U20 7–3 (3–0, 2–2, 2–1)

Semifinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (2.01) Liam Elofsson (Max Westergård, Bosse Meijer), 2–0 (8.04) Axel Bröngel-Larsson (Liam Elofsson, Bosse Meijer), 3–0 (14.52) Liam Elofsson (Bosse Meijer, Max Westergård).

Andra perioden: 4–0 (20.27) Oskar Wahlberg (Liam Elofsson, Bosse Meijer), 4–1 (25.19) Liam Danielsson (Felix Färhammar, Svante Sjödin), 4–2 (35.00) Svante Sjödin, 5–2 (36.51) Max Westergård.

Tredje perioden: 6–2 (52.02) Max Westergård (Liam Elofsson, Bosse Meijer), 7–2 (54.38) Vilmer Hagelin (Adam Nömme, Emil Carlén), 7–3 (56.03) Ludvig Andersson (Niklas Aaram Olsen).

Ställning i serien: Frölunda–Örebro Hockey U20 1–1

Nästa match:

8 april, 19.00, Örebro Hockey U20–Frölunda