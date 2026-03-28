Frölunda vidare – slog Färjestad i avgörande matchen

Frölunda vann med 3–2 mot Färjestad

Frölunda avgjorde efter 59.20.

Mads Kongsbak Klyvö tvåmålsskytt för Frölunda

Efter seger på bortaplan med 3–2 (1–2, 1–0, 1–0) har Frölunda nu avgjort matchserien mot Färjestad i kvartsfinalen i U20-SM. Frölunda vann totalt med 3-0 i matcher.

– Om man förlorar 3–0 matcher då är man det lite sämre laget. Så är fallet i denna playoffserie. Bara att gratulera Frölunda till avancemanget. Vi gör det okej idag, men kommer inte upp i passningskvalite och åkningar, som vi varit bra på tidigare, kommenterade Färjestads tränare Niklas Fogström.

Frölundas huvudtränare Sebastian Pihl tyckte till om matchen:

– En jämn tillställning. Färjestad testar oss flera gånger denna matchen. Vi skapar mycket framåt, men får inte den utdelningen vi kanske borde haft. Bra tålamod från killarna, där vi fortsätter att köra på hela matchen!

Segermålet för Frölunda stod Max Westergård för med bara 40 sekunder kvar av slutperioden.

Det var Frölundas fjärde raka seger mot Färjestad.

Max Westergård gjorde avgörande målet

Färjestad startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Mikkel Eriksen och Axel Jansson innan Frölunda svarade och gjorde 2–1 genom Mads Kongsbak Klyvö.

Efter 11.13 i andra perioden nätade Mads Kongsbak Klyvö på nytt framspelad av Adam Nömme och Oskar Wahlberg och kvitterade för Frölunda.

Max Westergård stod för målet när Frölunda avgjorde matchen med 40 sekunder kvar att spela på pass av Liam Elofsson. Westergård fullbordade därmed Frölundas vändning.

Färjestad–Frölunda 2–3 (2–1, 0–1, 0–1)

Kvartsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (9.26) Mikkel Eriksen (Måns Gudmundsson, Linus Loob Trygg), 2–0 (10.42) Axel Jansson (Rasmus Röing), 2–1 (14.00) Mads Kongsbak Klyvö (Måns Toresson).

Andra perioden: 2–2 (31.13) Mads Kongsbak Klyvö (Adam Nömme, Oskar Wahlberg).

Tredje perioden: 2–3 (59.20) Max Westergård (Liam Elofsson).

Slutresultat i serien: Färjestad–Frölunda 0–3