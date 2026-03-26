Frölundas storlöfte i storform – sänkte FBK igen

Frölunda-seger med 5–0 mot Färjestad

Bosse Meijer tvåmålsskytt för Frölunda

Liam Elofsson matchvinnare för Frölunda

Med 5–0 (0–0, 4–0, 1–0) hemma har Frölunda tagit ett jättegrepp om serien mot Färjestad i kvartsfinalen i U20-SM. Frölunda leder matchserien med 2-0 och kan avgöra matchserien på lördag.

– Bra genomförd match ifrån killarna, de tävlar bra och spelar bra i special teams. Bra tålamod även i denna match, kommenterade Frölundas huvudtränare Sebastian Pihl.

Färjestads tränare Niklas Fogström:

– Vi gör en bra första period och är väl jämnt så långt. Resterande delen av matchen är de vassare än oss, ny match på lördag i Karlstad.

Bosse Meijer gjorde två mål för Frölunda

Första perioden blev mållös.

Frölunda stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0.

Frölunda gjorde också 5–0 genom Axel Bröngel-Larsson framspelad av Alexander Eklöf efter 7.14 i tredje perioden.

Bosse Meijer gjorde två mål för Frölunda och spelade dessutom fram till ett mål. Han sköt ett hattrick i första kvartsfinalen och är uppe i 14 poäng (6+8) på sju slutspelsmatcher. Liam Elofsson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Nästa match spelas på lördag 13.15.

Frölunda–Färjestad 5–0 (0–0, 4–0, 1–0)

Kvartsfinalen i U20-SM

Andra perioden: 1–0 (21.26) Liam Elofsson (Gian Meier, Bosse Meijer), 2–0 (26.28) Bosse Meijer (Liam Elofsson, Gian Meier), 3–0 (32.12) Alexander Eklöf (Vilmer Hagelin, Axel Järnstedt), 4–0 (36.52) Bosse Meijer (Max Westergård, Liam Elofsson).

Tredje perioden: 5–0 (47.14) Axel Bröngel-Larsson (Alexander Eklöf).

Ställning i serien: Frölunda–Färjestad 2–0

Nästa match:

28 mars, 13.15, Färjestad–Frölunda