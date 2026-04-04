Bra start för Örebro Hockey U20 mot Frölunda

Örebro Hockey U20 vann med 6–4 mot Frölunda

Oscar Olsson avgjorde för Örebro Hockey U20

Fyra mål för Örebro Hockey U20 utan svar

Örebro Hockey U20 har tagit greppet mot Frölunda, efter seger med 6–4 (0–1, 3–2, 3–1) på bortaplan i semifinalen i U20-SM. Örebro Hockey U20 leder matchserien med 1-0.

– Dålig disciplin idag. Vi tar alldeles för många utvisningar. Ny match imorgon igen, tyckte Frölundas huvudtränare Sebastian Pihl.

Frölunda–Örebro Hockey U20 – mål för mål

Liam Elofsson gjorde 1–0 till Frölunda efter 17 minuter med assist av Bosse Meijer och Max Westergård.

I andra perioden var det i stället Örebro Hockey U20 som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Örebro Hockey U20 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.02 genom Noah Pettersson Askling och gick upp till 3–5 innan Frölunda svarade.

4–6 blev det till slut för Örebro Hockey U20.

Frölunda–Örebro Hockey U20 4–6 (1–0, 2–3, 1–3)

Semifinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (17.36) Liam Elofsson (Bosse Meijer, Max Westergård).

Andra perioden: 2–0 (23.33) Mads Kongsbak Klyvö (Gian Meier, Måns Toresson), 2–1 (24.24) Felix Färhammar, 3–1 (25.46) Liam Elofsson (Max Westergård), 3–2 (32.04) Oscar Olsson (Oliver Höglund, Joel Larsson), 3–3 (38.42) Liam Danielsson.

Tredje perioden: 3–4 (43.02) Noah Pettersson Askling (Philip Larsson, Axel Elofsson), 3–5 (50.26) Oscar Olsson, 4–5 (51.29) Zigge Bratt (Bosse Meijer), 4–6 (58.40) Liam Danielsson (Olle Johansson, Ludvig Andersson).

Ställning i serien: Frölunda–Örebro Hockey U20 0–1

Nästa match:

5 april, 12.00, Frölunda–Örebro Hockey U20