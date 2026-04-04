Drömstart för Djurgården – vann mot Leksand

Seger för Djurgården med 5–3 mot Leksand

Djurgårdens Viggo Björck tvåmålsskytt

Tre raka mål av Djurgården

Med 5–3 (0–0, 2–1, 3–2) borta mot Leksand har Djurgården tagit greppet i semifinalen i U20-SM. Därmed leder Djurgården matchserien med 1-0.

– Det är en jämn första period, lite ställningskrig i 20 minuter. I andra perioden tycker jag de kommer över oss lite för ofta och får med sig 2–1 inför sista akten. Där gör vi det bra första halvan, men i några avgörande moment så straffar de oss och tar hem första matchen. Tar vi lärdom av det så ska vi få ihop en lite bättre insats imorgon över 60 minuter, tyckte Leksands tränare Jörgen Bemström.

Den första perioden slutade mållös.

Leksand gjorde 1–0 genom August Lissel på pass av Zaki Crookes och Måns Dufva efter 23 sekunder i andra perioden.

Vilton Ferdfelt och Viggo Björck såg till att Djurgården vände till ledning med 1–2.

Djurgården hade övertaget även i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 5–3.

Viggo Björck gjorde två mål för Djurgården och spelade fram till ett mål. August Lissel gjorde ett mål och totalt tre poäng för Leksand.

Nästa match spelas på söndag 14.00.

Leksand–Djurgården 3–5 (0–0, 1–2, 2–3)

Semifinalen i U20-SM

Andra perioden: 1–0 (20.23) August Lissel (Zaki Crookes, Måns Dufva), 1–1 (31.26) Viggo Björck (Lucas Grahn, Arvid Drott), 1–2 (34.48) Vilton Ferdfelt.

Tredje perioden: 2–2 (46.12) Zaki Crookes (August Lissel, Rocky Langvardt), 3–2 (48.50) Rocky Langvardt (Måns Dufva, August Lissel), 3–3 (51.33) Leon Bjelkelöv Brunn (Viktor Hedlund), 3–4 (52.49) Viggo Björck (Marcus Nordmark, Isak Jakobsson), 3–5 (59.50) Theo Stockselius (Viggo Björck, Fred Nord).

Ställning i serien: Leksand–Djurgården 0–1

