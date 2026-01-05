Djurgården vann Svenska Cupen – efter storlöftets show

Djurgården segrade – 6–1 mot Björklöven

Max Lind gjorde två mål för Djurgården

Lucas Grahn avgjorde för Djurgården

Djurgården tog en enkel seger mot Björklöven hemma i final i svenska cupen U20. Laget dominerade matchen, som slutade 6–1 (0–0, 4–0, 2–1).

Max Lind tvåmålsskytt för Djurgården

Den första perioden slutade mållös.

Djurgården stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0.

Efter 4.36 i tredje perioden ökade Djurgården på till 5–0 genom Max Lind.

Björklöven reducerade dock till 5–1 genom Egon Isaksson med 3.16 kvar att spela av perioden.

Djurgården kunde dock avgöra till 6–1 med 1.60 kvar av matchen genom Max Lind.

Djurgårdens Marcus Nordmark stod för ett mål och tre assists.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Djurgården med 4–1.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Djurgården–Björklöven 6–1 (0–0, 4–0, 2–1)

Final i svenska cupen U20

Andra perioden: 1–0 (25.36) Liam Redstedt (Fred Nord, Marcus Nordmark), 2–0 (27.21) Lucas Grahn (Ted Tuomarila, Carl Carlenius), 3–0 (35.34) Viktor Hedlund (Bobo Tyche), 4–0 (38.16) Marcus Nordmark (Dag Henriksson, Arvid Drott).

Tredje perioden: 5–0 (44.36) Max Lind (Marcus Nordmark), 5–1 (56.44) Egon Isaksson (Melvin Bjursell), 6–1 (59.00) Max Lind (Liam Redstedt, Marcus Nordmark).