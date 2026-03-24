Bra start för Mora mot Leksand

Mora vann med 3–1 mot Leksand

Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen tvåmålsskytt för Mora

August Lissel ende målskytt för Leksand

Med 3–1 (1–1, 1–0, 1–0) i första matchen på hemmaplan har Mora tagit greppet om serien mot Leksand i kvartsfinal i U20-SM.

Mora började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.02 slog Romeo Edvardsen Sörensen till. Efter 13.21 kvitterade Leksand när August Lissel fick träff efter förarbete från Zaki Crookes och Måns Dufva.

Efter 16.16 i andra perioden nätade Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen på pass av Colin Wetterberg och Romeo Edvardsen Sörensen och gav Mora ledningen.

7.50 in i tredje perioden satte Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen pucken återigen framspelad av Romeo Edvardsen Sörensen och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Romeo Edvardsen Sörensen gjorde ett mål för Mora och två målgivande passningar.

Nästa match spelas på onsdag 19.00.

Mora–Leksand 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Kvartsfinal i U20-SM

Första perioden: 1–0 (3.02) Romeo Edvardsen Sörensen, 1–1 (13.21) August Lissel (Zaki Crookes, Måns Dufva).

Andra perioden: 2–1 (36.16) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Colin Wetterberg, Romeo Edvardsen Sörensen).

Tredje perioden: 3–1 (47.50) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Romeo Edvardsen Sörensen).

Ställning i serien: Mora–Leksand 1–0

Nästa match:

25 mars, 19.00, Mora–Leksand