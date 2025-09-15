Storseger för Växjö borta mot Tingsryd

Växjö-seger med 8–0 mot Tingsryd

Vincent Bengtsson matchvinnare för Växjö

Växjö höll nollan

Växjö hade en riktig målfest när man besegrade Tingsryd borta i Dackehallen i U18 regional syd herr. Växjö vann med hela 8–0 (2–0, 3–0, 3–0).

Tingsryd–Växjö – mål för mål

Växjö tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fyra minuter. Växjö startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Yelverton Lindberg Steén, Vincent Bengtsson och Carl Sandahl. Växjö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Vincent Bengtsson, Carl Sandahl och William Axberg.

Vincent Bengtsson och Carl Sandahl gjorde båda tre mål för Växjö.

När lagen senast möttes blev det seger för Växjö med 5–2.

Torsdag 18 september spelar Tingsryd borta mot Troja-Ljungby J18 19.15 och Växjö mot Oskarshamn hemma 19.00 i Vida Arena.

Tingsryd–Växjö 0–8 (0–2, 0–3, 0–3)

U18 regional syd herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (3.39) Vincent Bengtsson (Kalle Broberg, Yelverton Lindberg Steén), 0–2 (7.44) Carl Sandahl (William Landström, Josef Krantz).

Andra perioden: 0–3 (22.30) Yelverton Lindberg Steén (Olle Tideman), 0–4 (31.01) Vincent Bengtsson (Wilmer Bergström, William Axberg), 0–5 (32.50) Carl Sandahl (William Landström).

Tredje perioden: 0–6 (41.18) William Axberg (Milo Helte), 0–7 (52.53) Carl Sandahl (Olle Tideman), 0–8 (58.06) Vincent Bengtsson.

Nästa match:

Tingsryd: IF Troja-Ljungby, borta, 18 september

Växjö: IK Oskarshamn, hemma, 18 september