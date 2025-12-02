Efter ett landslagsläger i Furudal har U16-landslagets förbundskapten Nils Ekman tagit ut den första landslagstruppen för spelare födda 2010.

Team 16 herr beger sig till Finland för Finnkampen.

– Det ska bli intressant att få spela matcher och testa oss i den internationella miljön, säger Nils Ekman till förbundets hemsida.

”Vi har många spännande element i det här laget”, säger Nils Ekman, förbundskapten för U16-landslaget. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Inför de tre matcherna mot Finland i mitten av december har U16-landslagets förbundskapten Nils Ekman tagit ut sin första trupp. Efter landslagscamp i Furudal har 2010-kullens första trupp presenterats. Team 16-landslaget åker till Vuokatti för att möta Finlands U16-landslag i tre matcher mellan den 13:e och 15:e december.

– Det ska bli intressant att få spela matcher och testa oss i den internationella miljön. Vi kommer från en bra camp i Furudal och det var ett tufft jobb för oss ledare att ta ut den här truppen. Med det sagt, så tycker jag att vi har många spännande element i det här laget, säger Nils Ekman, förbundskapten för Team 16 herr. s

Här är Team 16-landslagets trupp

Målvakter

1 Manne Holmkvist, Timrå IK

35 Ruben Johansson, Växjö Lakers HC

Backar

2 Sigge Isaksson, Växjö Lakers HC

3 Anton Toivola Henriksson, SDE HF

6 Helge Ahlinder Hedlund, Brynäs IF

7 Pelle Ytfeldt, Leksands IF

9 Gustav Lindén, Södertälje SK

20 Axel Sjulander, IFK Täby HC

25 Malte Liljegren, Nacka HK

Forwards

11 Joakim Dahl, Flemmingsbergs IK

13 Olle Sandberg, HV71

15 Isak Alvudd, HV71

16 Leon Roos, Brynäs IF

17 Lucas Toumeh, Linköping HC

18 Filip Leijonhielm, IFK Täby HC

19 Milo Spelkvist, Örebro HK

21 Casper Scherstén, IF Malmö Redhawks

22 Ted Burström, Frölunda HC

23 Melker Wersäll, Djurgårdens IF

26 Lucas Roynezon, Örebro HK

27 Simon Viking, AIK

29 Ludvig Langermo Neuman, IFK Täby HC