Här är 2010-kullens första landslagstrupp: ”Ett tufft jobb”
Efter ett landslagsläger i Furudal har U16-landslagets förbundskapten Nils Ekman tagit ut den första landslagstruppen för spelare födda 2010.
Team 16 herr beger sig till Finland för Finnkampen.
– Det ska bli intressant att få spela matcher och testa oss i den internationella miljön, säger Nils Ekman till förbundets hemsida.
Inför de tre matcherna mot Finland i mitten av december har U16-landslagets förbundskapten Nils Ekman tagit ut sin första trupp. Efter landslagscamp i Furudal har 2010-kullens första trupp presenterats. Team 16-landslaget åker till Vuokatti för att möta Finlands U16-landslag i tre matcher mellan den 13:e och 15:e december.
– Det ska bli intressant att få spela matcher och testa oss i den internationella miljön. Vi kommer från en bra camp i Furudal och det var ett tufft jobb för oss ledare att ta ut den här truppen. Med det sagt, så tycker jag att vi har många spännande element i det här laget, säger Nils Ekman, förbundskapten för Team 16 herr. s
Här är Team 16-landslagets trupp
Målvakter
1 Manne Holmkvist, Timrå IK
35 Ruben Johansson, Växjö Lakers HC
Backar
2 Sigge Isaksson, Växjö Lakers HC
3 Anton Toivola Henriksson, SDE HF
6 Helge Ahlinder Hedlund, Brynäs IF
7 Pelle Ytfeldt, Leksands IF
9 Gustav Lindén, Södertälje SK
20 Axel Sjulander, IFK Täby HC
25 Malte Liljegren, Nacka HK
Forwards
11 Joakim Dahl, Flemmingsbergs IK
13 Olle Sandberg, HV71
15 Isak Alvudd, HV71
16 Leon Roos, Brynäs IF
17 Lucas Toumeh, Linköping HC
18 Filip Leijonhielm, IFK Täby HC
19 Milo Spelkvist, Örebro HK
21 Casper Scherstén, IF Malmö Redhawks
22 Ted Burström, Frölunda HC
23 Melker Wersäll, Djurgårdens IF
26 Lucas Roynezon, Örebro HK
27 Simon Viking, AIK
29 Ludvig Langermo Neuman, IFK Täby HC
