Galna mötet i U18-VM: Räddade 51 skott

USA är Småkronornas nästa motståndare i U18-VM. Nu har de också säkrat sin första seger i turneringen – men det krävdes dubbla powerplay-mål.

Beuker och Berchild nätade för USA i U18-VM-mötet med Danmark. Foto: Dominika Kortvelyesiova/Alamy Live News.

Likt Sverige har USA inte riktigt fått den start de önskat på U18-VM. Visst, våra blågula talanger vann premiären mot Slovakien med 7–2, men mot Tjeckien föll man sedan. Något också amerikanarna fick vara med om i inledningen av turneringen.

Nu, inför att de båda nationerna ska mötas, har första segern trillat in på USA:s konto.

Även om fredagens möte med Danmark bjöd på en väntad dominans i skottstatistiken (53–9), slutade det endast 2–0. Den 18-årige målvakten Anton Emil Wilde Larsen storspelade i mål, och släppte dessutom endast in puckar när USA var fler spelare på banan. Målen gjordes av Mikey Berchild och Dayne Beuker. Parker Trottier missade en straff.

Danmarks trupp till detta mästerskap innehåller flertalet spelare med svenska klubbar. Det är Martinus Uggerhøj Schioldan (HV71), Emil Saaby Jakobsen (Brynäs), Max Kramer (Malmö), Luca Bærentsen (Olofström) och Andreas Jørgensen (Olofström)

Småkronorna möter USA under lördagen, 25 april, med nedsläpp 16.00. Matchens sänds i SVT.

USA:s trupp till U18-VM

Målvakter:

Luke Carrithers

Brady Knowling

Eli Winters

Backar:

Abe Barnett

Nick Bogas

A.J. Francisco

Diego Gutierrez

Levi Harper

Logan Lutner

Tyler Martyniuk

Luke Schairer

Forwards:

Mikey Berchild

Dayne Beuker

Wyatt Cullen

Nolan Fitzhenry

Jamie Glance

Carter Meyer

Casey Mutryn

Sammy Nelson

Victor Plante

Brooks Rogowski

Logan Stuart

Parker Trottier

Brayden Willis

Lucas Zajic

Dayne Beuker scored here, but it was reviewed for a kicking motion.



In the end, it was ruled a good goal.



2-0. #U18MensWorlds pic.twitter.com/YYlJOhzAHn — Steven Ellis (@SEllisHockey) April 24, 2026

Source: WJC-18 League Page @ Elite Prospects