Galna mötet i U18-VM: Räddade 51 skott
USA är Småkronornas nästa motståndare i U18-VM. Nu har de också säkrat sin första seger i turneringen – men det krävdes dubbla powerplay-mål.
Likt Sverige har USA inte riktigt fått den start de önskat på U18-VM. Visst, våra blågula talanger vann premiären mot Slovakien med 7–2, men mot Tjeckien föll man sedan. Något också amerikanarna fick vara med om i inledningen av turneringen.
Nu, inför att de båda nationerna ska mötas, har första segern trillat in på USA:s konto.
Även om fredagens möte med Danmark bjöd på en väntad dominans i skottstatistiken (53–9), slutade det endast 2–0. Den 18-årige målvakten Anton Emil Wilde Larsen storspelade i mål, och släppte dessutom endast in puckar när USA var fler spelare på banan. Målen gjordes av Mikey Berchild och Dayne Beuker. Parker Trottier missade en straff.
Danmarks trupp till detta mästerskap innehåller flertalet spelare med svenska klubbar. Det är Martinus Uggerhøj Schioldan (HV71), Emil Saaby Jakobsen (Brynäs), Max Kramer (Malmö), Luca Bærentsen (Olofström) och Andreas Jørgensen (Olofström)
Småkronorna möter USA under lördagen, 25 april, med nedsläpp 16.00. Matchens sänds i SVT.
USA:s trupp till U18-VM
Målvakter:
Luke Carrithers
Brady Knowling
Eli Winters
Backar:
Abe Barnett
Nick Bogas
A.J. Francisco
Diego Gutierrez
Levi Harper
Logan Lutner
Tyler Martyniuk
Luke Schairer
Forwards:
Mikey Berchild
Dayne Beuker
Wyatt Cullen
Nolan Fitzhenry
Jamie Glance
Carter Meyer
Casey Mutryn
Sammy Nelson
Victor Plante
Brooks Rogowski
Logan Stuart
Parker Trottier
Brayden Willis
Lucas Zajic
Dayne Beuker scored here, but it was reviewed for a kicking motion.— Steven Ellis (@SEllisHockey) April 24, 2026
In the end, it was ruled a good goal.
2-0. #U18MensWorlds pic.twitter.com/YYlJOhzAHn
