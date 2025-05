Sverige har chansen att vinna sin tredje guldmedalj på U18-VM. I natt kvalificerade sig Småkronorna för final efter seger med 4–3 mot USA i semifinalen. Nu väntar Kanada i kampen om guldet.

Det blev förlust med 3–6 mot USA i gruppspelet. Men i nattens semifinal på U18-VM i Frisco, Texas fick Småkronorna sin revansch.

Trots att amerikanerna vann skottstatistiken med 41–23 gick svenskarna segrande ur semin med 4–3. Därmed ställs man mot Kanada i finalen klockan 02.00 i natt, svensk tid. Kanada som besegrade Slovakien med 4–0 i sin semifinal.

En spelare som hade en hel del med det svenska avancemanget att göra var Djurgårdens storlöfte Viggo Björck. Den underårige forwarden, född 2008, stod för 3–2-målet och spelade sedan fram till Torkel Jennersjös matchvinnande 4–2-mål när Sverige gjorde sitt ryck i den tredje perioden. Björck hade totalt 1+2 i matchen och står noterad för åtta poäng på sex matcher i turneringen.

USA, som hade skottövertag med 14–4 i tredje perioden, fick till en reducering via Cullen Potter med 4.24 kvar av matchen men kom aldrig hela vägen ikapp. Love Härenstam stoppade 38 av 41 skott mellan de svenska stolparna och gjorde flera fina räddningar i matchen.

Efter en mållös första period tog USA ledningen när backen Garrett Lindberg sköt ett skott från toppen av den vänstra tekningscirkeln som slank förbi Härenstam i målet. Svenskarna lät sig inte nedslås. Drygt tre minuter senare kvitterade den svenska mål- och poängkungen Filip Ekberg efter ett läckert klapp-klapp-spel där Viggo Björck gav lagkamraten öppet mål via en diagonalpassning på bortre stolpen.

Ekbergs mål var hans tionde i turneringen och 17:e poäng totalt. Därmed är han den poängbäste svensken genom tiderna i ett U18-VM efter att ha överträffat William Nylanders och Otto Stenbergs tidigare rekordnotering på 16 poäng. Målrekordet för en svensk spelare hade han redan sedan tidigare.

