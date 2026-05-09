Guldfirandet har börjat lägga sig och nu har förberedelserna inför nästa säsong börjat. Här kollar jag närmare på hur Småkronorna kan se ut säsongen 26/27.

Råstark målvaktssida.

Utmaningen bland backarna.

Tiorna som tar plats.

Han måste få chansen – potentiell toppspelare.

Efter guldet i U18-VM börjar nu förberedelserna inför nästa säsong. Det är faktiskt inte speciellt långt kvar tills Thomas Paananen kommer att samla sina mannar inför Hlinka-Gretzky Cup. Där kommer det sedan bantas ut en första variant av U18-landslaget. Därefter brukar det hända en hel del under säsongen fram tills dess att det är dags för U18-VM.

Felix Unger-Sörum i 05-kullen och Alexander Command från årets 08-kull är två exempel på spelare som inte tog plats i Hlinka men som var stora stjärnor för Sverige i VM i slutet på säsongen.

Så kan det givetvis vara även den här säsongen. Men samtidigt är det intressant att börja kika på förutsättningarna inför nästa säsong. Sen ska vi komma ihåg att den här sommaren inför U18-året kan det hända väldigt mycket på.

Det är en intressant ålder där vissa verkligen kan få ett rejält skjut framåt och det blir nästintill omöjligt att gissa här och nu hur spelarna kommer att se ut efter sommaren. Även under säsongen kommer det så klart att hända en hel del.

Oavsett är det kul att spekulera lite och jag tänker här att jag ska kika lite hur det, med informationen här och nu, kan se ut nästa säsong.