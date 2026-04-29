Småkronorna hade gått ifrån till 3–1 mot Kanada.

Trodde de flesta.

Till slut dömdes målet bort efter en situation framför det kanadensiska målet.

Senare kvitterade Kanada i U18-VM matchen – efter en ny omdiskuterad situation.

– Det kunde mycket väl ha blivit en kanadensisk utvisning där, säger Chris Härenstam i SVT.

Malte Gustafsson hakades – precis innan målet. Foto: SVT

Småkronorna stod för en jätteperiod i inledningen av kvartsfinalen mot Kanada. Efter mål från Olle Karlsson och Ludvig Andersson hade man med sig en välförtjänt tvåmålsledning in i periodpaus ett.

Tidigt i den andra perioden reducerade sedan Kanada, men Småkronorna återhämtade sig och hittade fram till 3–1 i matchen då cirka halva perioden var spelad.

Trodde de flesta.

Men stortalangen Alexander Commands mål blev bortdömt efter en lång granskning. Anledningen var en situation framför målet där Marcus Nordmark hamnade i något av en brottningsmatch med en kanadensisk back, något som ansågs störa Gavin Betts i målet.

Hakades av motståndaren: ”Du måste träffa klubban”

Tyvärr för svensk del kom sedan en kanadensisk kvittering med bara en sekund kvar på perioden. Återigen skulle situationen bli föremål för granskning och diskussion.

Malte Gustafsson hakades upp av en kanadensisk forward, tappade pucken och till slut lyckades Kanada få fram pucken Callum Croskery.

Backen gjorde inga misstag och trädde in pucken i mål.

– Han får klubban rakt på handsken där, du kan ta bort klubban men då måste du också träffa klubban, säger Chris Härenstam i SVT.

– Det kunde mycket väl ha blivit en kanadensisk utvisning där.

Texten uppdateras, matchen står 2–2 med en period kvar att spela.