JVM-premiär – här är det svenska laget

Idag inleds U18-VM för Sverige med match mot Ungern. Därefter väntar Schweiz den tolfte och Kanada den 13:e. Efter det väntar ett eventuellt slutspel.

Här är truppen som ska jaga medaljer i Kanada.

Det har blivit dags för Sverige att kliva in i U18-VM.

Foto: Ivan Badanin/Alamy Live News.

Målvakter:

1. Elsa Åkermark

Född: 2008

Moderklubb: Brynäs IF

Säsongen 2025/26:

Brynäs U19 H/W Totalt 9 matcher

Hedesunda IF NDHL 1 match

JVM-målvakterna tränar inför turneringen.

Foto: Jeanette Dahlström

30. Thea Holmberg

Född: 2009

Moderklubb: Karlskrona HK

Säsongen 2025/26:

MoDo NDHL/U19 Totalt 6 matcher

Thea Holmberg gör sitt första JVM. Foto: Ronnie Rönnkvist

35 Maja Engelin

Född: 2008

Moderklubb: Stenungssunds HF

Säsongen 2025/26:

Frölunda U19 H/W Totalt 8 matcher

Järnbrotts HK NDHL 1 match

U18-VM 2025

Backar

(matcher-mål-assist-poäng-utvisningsminuter)

2. Elsa Blårand

Född: 2010

Moderklubb: Nyköpings IK

Säsongen 2025/26:

Linköping SDHL 21-0-1-1-8

Elsa Blårand

Foto: Hasse Edlund

3. Selma Karlsson

Född: 2008

Moderklubb: Bofors IK

Säsongen 2025/26:

Brynäs IF SDHL 24-0-1-1-2

U18-VM 2025

Selma Karlsson, Brynäs, ställer upp i sitt andra U18-VM.

Foto: Ronnie Rönnkvist

4. Malva Lindgren

Född: 2008

Moderklubb: Bofors IK

Säsongen 2025/26:

HV71 SDHL 26-0-1-1-10

U18-VM 2025

Även Malva Lindgren spelar JVM för andra gången.

Foto: Hasse Edlund

5. Emma Johnson

Född: 2009

Moderklubb: Finspångs AIK

Säsongen 2025/26:

Linköpings HC SDHL 24-0-1-1-6

Emma Johnson.

Foto: Hasse Edlund

7. Ebba Westerlind

Född: 2008

Moderklubb: Vänersborgs HC

Säsongen 2025/26:

Frölunda HC SDHL 20-2-5-7-4

U18-VM 2025

Ebba Westerlind spelade JVM förra året också.

Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

8. Svea Nordqvist

Född: 2009

Moderklubb: Malungs IF

Säsongen 2025/26:

Brynäs IF 4-0-0-0-0

Svea Nordqvist i landslagsdressen. Foto: Hasse Edlund

26. Nova Stålnacke

Född: 2009

Moderklubb: Järpens IF

Säsongen 2025/26:

Skellefteå AIK SDHL 14-0-0-0-4

Forwards

(matcher-mål-assist-poäng-utvisningsminuter)

9. Moa Stridh

Född: 2010

Moderklubb: IFK Falköping

Säsongen 2025/26:

Frölunda HC SDHL 16-0-3-3-0

Moa Stridh spelar för de regerande mästarna Frölunda.

Foto: Hasse Edlund

11. Miranda Lindström

Född: 2008

Moderklubb: Almtuna IS

Säsongen 2025/26:

MoDo HK SDHL 2-0-0-0-0

U18-VM 2025

Miranda Lindström från Almtuna representerar MoDo till vardags.

Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

12. Tilde Grillfors

Född: 2008

Moderklubb: HV71

Säsongen 2025/26:

Brynäs IF SDHL 28-6-3-9-12

U18-VM 2025

HV-fostrade Grillfors spelar sitt andra raka JVM.

Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

15. Edith Larsson Örnkloo

Född: 2009

Moderklubb: Sunderby SK

Säsongen 2025/26:

Luleå HF SDHL 30-0-0-0-2

Örnkloo spelar för Luleå Hockey i SDHL.

Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

17. Tilia Lindgren

Född: 2010

Moderklubb: IF Björklöven

Säsongen 2025/26:

IF Björklöven NDHL 2-1-0-1-8

Skellefteå AIK SDHL 2-2-0-2-2

18. Matilda Österman

Född: 2008

Moderklubb: Nyköpings HK

Säsongen 2025/26:

Brynäs IF SDHL 28-1-4-5-0

U18 VM 2025

Brynäs-talangen går in i sitt andra JVM.

Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

19. Ida Melin

Född: 2008

Moderklubb: Mora IK

Säsongen 2025/26:

Brynäs IF SDHL 5-0-0-0-0

Hedesunda IF NDHL 1-1-0-1-0

Ida Melin.

Foto: Jeanette Dahlström

20. Inez Nygren

Född: 2008

Moderklubb: Lycksele SK

Säsongen 2025/26:

Luleå HF SDHL 28-5-4-9-4

U18-VM 2025

Nygren gör sitt andra U18-VM.

Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

21. Greta Johansson

Född: 2009

Moderklubb: Järveds IF

Säsongen 2025/26:

MoDo HK SDHL 1-0-0-0-0

MoDo HK NDHL 12-8-11-19-6

Greta Johansson, MoDo.

Foto: Ronnie Rönnkvist

22. Maja Stäring

Född: 2009

Moderklubb: Hisingens IK

Säsongen 2025/26:

Frölunda HC SDHL 5-0-0-0-0

Maja Stäring, Frölunda.

Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

24. Ebba Hesselvall

Född: 2009

Moderklubb: Södertälje SK

Säsongen 2025/26:

Brynäs IF SDHL 26-3-0-3-0

Södertälje-fostrade Hesselvall kan bli en viktig spelare i detta JVM.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

25 Nellie Norén

Född: 2008

Moderklubb: Nor IK

Säsongen 2025/26:

Färjestads BK SDHL 24-0-0-0-2

U18 VM 2025

Nellie Norén.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

27 Maja Åkerlund

Född: 2008

Moderklubb: Timrå IK

Säsongen 2025/26:

MoDo HK SDHL 19-0-1-1-2

MoDo HK NDHL 9-10-14-24-0

OBS: Bilder fattas på ett par spelare.

Bilder: Robert Petttersson (Svenska Ishockeyförbundet), Hasse Edlund, Ronnie Rönnkvist och Jeanette Dahlström.