JVM-premiär – här är det svenska laget
Följ HockeySverige på
Google news
Idag inleds U18-VM för Sverige med match mot Ungern. Därefter väntar Schweiz den tolfte och Kanada den 13:e. Efter det väntar ett eventuellt slutspel.
Här är truppen som ska jaga medaljer i Kanada.
Målvakter:
1. Elsa Åkermark
Född: 2008
Moderklubb: Brynäs IF
Säsongen 2025/26:
Brynäs U19 H/W Totalt 9 matcher
Hedesunda IF NDHL 1 match
30. Thea Holmberg
Född: 2009
Moderklubb: Karlskrona HK
Säsongen 2025/26:
MoDo NDHL/U19 Totalt 6 matcher
35 Maja Engelin
Född: 2008
Moderklubb: Stenungssunds HF
Säsongen 2025/26:
Frölunda U19 H/W Totalt 8 matcher
Järnbrotts HK NDHL 1 match
U18-VM 2025
Backar
(matcher-mål-assist-poäng-utvisningsminuter)
2. Elsa Blårand
Född: 2010
Moderklubb: Nyköpings IK
Säsongen 2025/26:
Linköping SDHL 21-0-1-1-8
3. Selma Karlsson
Född: 2008
Moderklubb: Bofors IK
Säsongen 2025/26:
Brynäs IF SDHL 24-0-1-1-2
U18-VM 2025
4. Malva Lindgren
Född: 2008
Moderklubb: Bofors IK
Säsongen 2025/26:
HV71 SDHL 26-0-1-1-10
U18-VM 2025
5. Emma Johnson
Född: 2009
Moderklubb: Finspångs AIK
Säsongen 2025/26:
Linköpings HC SDHL 24-0-1-1-6
7. Ebba Westerlind
Född: 2008
Moderklubb: Vänersborgs HC
Säsongen 2025/26:
Frölunda HC SDHL 20-2-5-7-4
U18-VM 2025
8. Svea Nordqvist
Född: 2009
Moderklubb: Malungs IF
Säsongen 2025/26:
Brynäs IF 4-0-0-0-0
26. Nova Stålnacke
Född: 2009
Moderklubb: Järpens IF
Säsongen 2025/26:
Skellefteå AIK SDHL 14-0-0-0-4
Forwards
(matcher-mål-assist-poäng-utvisningsminuter)
9. Moa Stridh
Född: 2010
Moderklubb: IFK Falköping
Säsongen 2025/26:
Frölunda HC SDHL 16-0-3-3-0
11. Miranda Lindström
Född: 2008
Moderklubb: Almtuna IS
Säsongen 2025/26:
MoDo HK SDHL 2-0-0-0-0
U18-VM 2025
12. Tilde Grillfors
Född: 2008
Moderklubb: HV71
Säsongen 2025/26:
Brynäs IF SDHL 28-6-3-9-12
U18-VM 2025
15. Edith Larsson Örnkloo
Född: 2009
Moderklubb: Sunderby SK
Säsongen 2025/26:
Luleå HF SDHL 30-0-0-0-2
17. Tilia Lindgren
Född: 2010
Moderklubb: IF Björklöven
Säsongen 2025/26:
IF Björklöven NDHL 2-1-0-1-8
Skellefteå AIK SDHL 2-2-0-2-2
18. Matilda Österman
Född: 2008
Moderklubb: Nyköpings HK
Säsongen 2025/26:
Brynäs IF SDHL 28-1-4-5-0
U18 VM 2025
19. Ida Melin
Född: 2008
Moderklubb: Mora IK
Säsongen 2025/26:
Brynäs IF SDHL 5-0-0-0-0
Hedesunda IF NDHL 1-1-0-1-0
20. Inez Nygren
Född: 2008
Moderklubb: Lycksele SK
Säsongen 2025/26:
Luleå HF SDHL 28-5-4-9-4
U18-VM 2025
21. Greta Johansson
Född: 2009
Moderklubb: Järveds IF
Säsongen 2025/26:
MoDo HK SDHL 1-0-0-0-0
MoDo HK NDHL 12-8-11-19-6
22. Maja Stäring
Född: 2009
Moderklubb: Hisingens IK
Säsongen 2025/26:
Frölunda HC SDHL 5-0-0-0-0
24. Ebba Hesselvall
Född: 2009
Moderklubb: Södertälje SK
Säsongen 2025/26:
Brynäs IF SDHL 26-3-0-3-0
25 Nellie Norén
Född: 2008
Moderklubb: Nor IK
Säsongen 2025/26:
Färjestads BK SDHL 24-0-0-0-2
U18 VM 2025
27 Maja Åkerlund
Född: 2008
Moderklubb: Timrå IK
Säsongen 2025/26:
MoDo HK SDHL 19-0-1-1-2
MoDo HK NDHL 9-10-14-24-0
OBS: Bilder fattas på ett par spelare.
Bilder: Robert Petttersson (Svenska Ishockeyförbundet), Hasse Edlund, Ronnie Rönnkvist och Jeanette Dahlström.
Den här artikeln handlar om: