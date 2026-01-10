Prenumerera

Logga in

JVM-premiär – här är det svenska laget

Author image
Ronnie Rönnkvist
Reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Idag inleds U18-VM för Sverige med match mot Ungern. Därefter väntar Schweiz den tolfte och Kanada den 13:e. Efter det väntar ett eventuellt slutspel.
Här är truppen som ska jaga medaljer i Kanada.

Det har blivit dags för Sverige att kliva in i U18-VM.
Foto: Ivan Badanin/Alamy Live News.

Målvakter:

1. Elsa Åkermark
Född: 2008
Moderklubb: Brynäs IF
Säsongen 2025/26:
Brynäs U19 H/W Totalt 9 matcher
Hedesunda IF NDHL 1 match

JVM-målvakterna tränar inför turneringen.
Foto: Jeanette Dahlström

30. Thea Holmberg
Född: 2009
Moderklubb: Karlskrona HK
Säsongen 2025/26:
MoDo NDHL/U19 Totalt 6 matcher

Thea Holmberg gör sitt första JVM. Foto: Ronnie Rönnkvist

35 Maja Engelin
Född: 2008
Moderklubb: Stenungssunds HF
Säsongen 2025/26:
Frölunda U19 H/W Totalt 8 matcher
Järnbrotts HK NDHL 1 match
U18-VM 2025

Backar

(matcher-mål-assist-poäng-utvisningsminuter)

2. Elsa Blårand
Född: 2010
Moderklubb: Nyköpings IK
Säsongen 2025/26:
Linköping SDHL 21-0-1-1-8

Elsa Blårand
Foto: Hasse Edlund

3. Selma Karlsson
Född: 2008
Moderklubb: Bofors IK
Säsongen 2025/26:
Brynäs IF SDHL 24-0-1-1-2
U18-VM 2025

Selma Karlsson, Brynäs, ställer upp i sitt andra U18-VM.
Foto: Ronnie Rönnkvist

4. Malva Lindgren
Född: 2008
Moderklubb: Bofors IK
Säsongen 2025/26:
HV71 SDHL 26-0-1-1-10
U18-VM 2025

Även Malva Lindgren spelar JVM för andra gången.
Foto: Hasse Edlund

5. Emma Johnson
Född: 2009
Moderklubb: Finspångs AIK
Säsongen 2025/26:
Linköpings HC SDHL 24-0-1-1-6

Emma Johnson.
Foto: Hasse Edlund

7. Ebba Westerlind
Född: 2008
Moderklubb: Vänersborgs HC
Säsongen 2025/26:
Frölunda HC SDHL 20-2-5-7-4
U18-VM 2025

Ebba Westerlind spelade JVM förra året också.
Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

8. Svea Nordqvist
Född: 2009
Moderklubb: Malungs IF
Säsongen 2025/26:
Brynäs IF 4-0-0-0-0

Svea Nordqvist i landslagsdressen. Foto: Hasse Edlund

26. Nova Stålnacke
Född: 2009
Moderklubb: Järpens IF
Säsongen 2025/26:
Skellefteå AIK SDHL 14-0-0-0-4

Forwards

(matcher-mål-assist-poäng-utvisningsminuter)

9. Moa Stridh
Född: 2010
Moderklubb: IFK Falköping
Säsongen 2025/26:
Frölunda HC SDHL 16-0-3-3-0

Moa Stridh spelar för de regerande mästarna Frölunda.
Foto: Hasse Edlund

11. Miranda Lindström
Född: 2008
Moderklubb: Almtuna IS
Säsongen 2025/26:
MoDo HK SDHL 2-0-0-0-0
U18-VM 2025

Miranda Lindström från Almtuna representerar MoDo till vardags.
Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

12. Tilde Grillfors
Född: 2008
Moderklubb: HV71
Säsongen 2025/26:
Brynäs IF SDHL 28-6-3-9-12
U18-VM 2025

HV-fostrade Grillfors spelar sitt andra raka JVM.
Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

15. Edith Larsson Örnkloo
Född: 2009
Moderklubb: Sunderby SK
Säsongen 2025/26:
Luleå HF SDHL 30-0-0-0-2

Örnkloo spelar för Luleå Hockey i SDHL.
Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

17. Tilia Lindgren
Född: 2010
Moderklubb: IF Björklöven
Säsongen 2025/26:
IF Björklöven NDHL 2-1-0-1-8
Skellefteå AIK SDHL 2-2-0-2-2

18. Matilda Österman
Född: 2008
Moderklubb: Nyköpings HK
Säsongen 2025/26:
Brynäs IF SDHL 28-1-4-5-0
U18 VM 2025

Brynäs-talangen går in i sitt andra JVM.
Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

19. Ida Melin
Född: 2008
Moderklubb: Mora IK
Säsongen 2025/26:
Brynäs IF SDHL 5-0-0-0-0
Hedesunda IF NDHL 1-1-0-1-0

Ida Melin.
Foto: Jeanette Dahlström

20. Inez Nygren
Född: 2008
Moderklubb: Lycksele SK
Säsongen 2025/26:
Luleå HF SDHL 28-5-4-9-4
U18-VM 2025

Nygren gör sitt andra U18-VM.
Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

21. Greta Johansson
Född: 2009
Moderklubb: Järveds IF
Säsongen 2025/26:
MoDo HK SDHL 1-0-0-0-0
MoDo HK NDHL 12-8-11-19-6

Greta Johansson, MoDo.
Foto: Ronnie Rönnkvist

22. Maja Stäring
Född: 2009
Moderklubb: Hisingens IK
Säsongen 2025/26:
Frölunda HC SDHL 5-0-0-0-0

Maja Stäring, Frölunda.
Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

24. Ebba Hesselvall
Född: 2009
Moderklubb: Södertälje SK
Säsongen 2025/26:
Brynäs IF SDHL 26-3-0-3-0

Södertälje-fostrade Hesselvall kan bli en viktig spelare i detta JVM.
Foto: Ronnie Rönnkvist.

25 Nellie Norén
Född: 2008
Moderklubb: Nor IK
Säsongen 2025/26:
Färjestads BK SDHL 24-0-0-0-2
U18 VM 2025

Nellie Norén.
Foto: Ronnie Rönnkvist.

27 Maja Åkerlund
Född: 2008
Moderklubb: Timrå IK
Säsongen 2025/26:
MoDo HK SDHL 19-0-1-1-2
MoDo HK NDHL 9-10-14-24-0

OBS: Bilder fattas på ett par spelare.

Bilder: Robert Petttersson (Svenska Ishockeyförbundet), Hasse Edlund, Ronnie Rönnkvist och Jeanette Dahlström.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen