Tre 15-åringar till U18-VM: ”Spetsegenskaper”

Det har blivit dags för tjejerna att spela sitt junior-VM. Officiellt kallas det U18-VM dam men det är den mest prestigefyllda juniorturneringen på damsidan.

Och nu har Sverige tagit ut sin trupp – med tre (!) spelare födda 2010.

Moa Stridh och Elsa Blårand är två av tre 2010:or i U18-VM dam. Foto: Bildbyrån.

U18-VM för damer spelas i år i Cape Breton i Kanada. Där kommer Sverige att gå för nya medaljer och årets lag är ett spännande sådant. Det är fyllt av namn som redan är mer eller mindre ordinarie i SDHL och av spelare som har dominerat i TV-pucken. Vi har också flera underåriga spelare med i laget.

Det är 08:orna som är äldst i år och där är det bland annat Ebba Westerlind och Tilde Sundnäs Grillfors som sticker ut. Samtidigt finns det spets hos 09:orna och Ebba Hesselvall, som var med redan förra året och var tongivande då. Men det finns också hela tre stycken spelare födda 2010.

Dels är det backen Elsa Blårand som är ordinarie i SDHL med Linköping. Och sedan är det Tilia Lindgren och Moa Stridh som båda två har dominerat i TV-pucken under de senaste åren.

— Det ligger mycket hårt jobb bakom alla de tjejerna. De är målmedvetna och jobbar bra i sin hemklubb. De har spelat och utmanats mycket på vägens gång. Det är lite kul för det är en tjej från Vita Hästen i Elsa och Moa som är från Vänersborg och flyttade till Frölunda den här säsongen. De har spelat med killar, damlag och fått mycket matcher och träning på vägen. Samma med Tilia som fortfarande spelar med Björklövens U16-lag för killar. De har fått en utmaning hela vägen hit, säger förbundskaptenen Andreas Karlsson.

Vad är det som gör att tre ”tior” är med redan i år?

— Duktiga hockeyspelare. Det är den enkla förklaringen. De har olika spetsegenskaper som passar bra in i laget.

”Målsättningen är självklart medalj”

Efter en lång säsong är det nu också nära mästerskapet. När laget nu är uttaget börjar det på allvar bli dags att blicka fram mot turneringen.

— Det är alltid skönt när man är färdig med den. Det är ett jobb innan när man tar ut den och sammanställer från turneringarna och matcherna som har varit under hösten. Nu är laget uttaget och sen är nästa etapp samling. Det är skönt när det är klart.

Vad sticker ut med årets lag?

— Jag tycker att det är ett lag. Det är ett lag som har väldigt kul tillsammans både på och av isen. Alla delarna, alla pusselbitarna, är en viktig del i laget. Förväntningarna är, efter en stark höst, vi har vuxit under säsongens gång och fått ihop fler.

Den senaste medaljen kom 2023 när mästerskapet spelades i Östersund. Målet är nu glasklart för vad som gäller i Kanada.

— Målsättningen är självklart vi ska ta hem en medalj. Det har det varit sen vi startade med det här. Sen säger vi att vi ska kunna slå varje lag och tävla efter det. Det kan hända vad som helst på 60 minuter.

Sveriges trupp till U18-VM dam

Målvakter

Elsa Åkermark, Brynäs

Thea Holmberg, MoDo

Meja Engelin, Frölunda

Backar

Elsa Blårand, Linköping

Selma Karlsson, Brynäs

Malva Lindgren, HV71

Emma Johnson, Linköping

Ebba Westerlind, Frölunda

Svea Nordqvist, Brynäs

Nova Stålnacke, Skellefteå

Forwards

Moa Stridh, Frölunda

Miranda Lindström, Uppsala

Tilde Grillfors, Jönköping

Edith Larsson Örnkloo, Luleå

Tilia Lindgren, Björklöven

Matilda Österman, Brynäs

Ida Melin, Brynäs

Inez Nygren, Luleå

Greta Johansson, MoDo

Maja Stäring, Frölunda

Ebba Hesselvall, Brynäs

Nellie Norén, Färjestad

Maja Åkerlund, MoDo