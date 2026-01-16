Sverige är klara för semifinal i U18-VM efter att ha slagit ut Slovakien. Nu väntar tuffast möjliga motståndare i semifinalen: USA.

Sverige ställs mot USA i semifinal av U18-VM.

Foto: Ivan Badanin/Alamy Live News

Endast en gång i U18-VM:s historia för tjejer har USA missat finalen. Det var 2023 när Sverige tog silvret efter att ha mött Kanada i finalen. Även i år har amerikanskorna imponerat stort och kört över i princip allt motstånd. I natt vann de med hela 9-0 mot Ungern, och nu väntar Sverige i en semifinal.

Svenskorna spelade den tidiga matchen mot Slovakien under torsdagen och vann då med 7-2. Samtidigt körde Kanada över Finland med 12-0 och Tjeckien vann en rysare mot Schweiz med 2-1.

Det gör att Sverige nu går in i semifinalen som lägst rankade, det efter att ha haft sämre målskillnad än Tjeckien. USA hade i sin tur bättre målskillnad än Kanada i gruppspelet och går därför in som toppseedade. Nu blir det därmed ett möte mellan Sverige och USA om vem som tar sig till finalen.

Sverige mot USA i semifinal i U18-VM

Matchen kommer att spelas i morgon, lördag, klockan 21 svensk tid.

Förutom matchen mot Kanada har Sverige vunnit alla sina matcher. USA går in som solklara favoriter i det här mötet och har hittills en målskillnad på 45-1 i turneringen. De har också hela turneringens poängdrottning i sitt lag. Jane Daley har nämligen gjort nio mål och fyra assist så här långt.

I Sverige är det 15-åriga Tilia Lindgren som har gjort flest poäng med sex mål på fyra matcher.