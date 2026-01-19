Sverige missar medalj – efter drama

Det blev ingen medalj i U18-VM för Sverige. I bronsmatchen föll svenskorna med 4-3 mot Tjeckien.

Andreas Karlsson och Sverige fick inte med sig någon medalj från U18-VM.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

En mardrömslik första period gav Sverige ett tungt läge i brronstmatchen mot Tjeckien. Efter 20 minuter var det nämligen ett 0-3-underläge för svenskorna. Uppförsbacken var brant men i den andra perioden kom Sverige ut på banan.

Moa Stridh och Inez Nygren gjorde ett varsitt mål för att ge Sverige kontakt igen.

Innan perioden var över satte Tjeckien däremot 4-2.

I den tredje akten gjorde svenskorna ett bra försök att komma ikapp. Moa Stridh slog till igen bara sex minuter in i perioden. Kvitteringen uteblev däremot för Sverige som aldrig hittade det fjärde målet. Matchen slutade istället 4-3 till Tjeckien, som då också vann bronsmedaljen.

Det är andra året i rad där Sverige förlorar bronsmatchen i U18-VM för damer. Det bådar dock gott inför framtiden att två av Sveriges mest framstående spelare är födda 2010, i Tilia Lindgren och Moa Stridh. Dessutom imponerade även Elsa Blårand, född samma år, under turneringen. Sverige har därmed goda möjligheter att få med sig ett bra lag även kommande år. Även en sådan som Ebba Hesselvall kan vara med nästa år.

Vann turneringen gjorde USA, som slog Kanada med 2-0 i finalen.